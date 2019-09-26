Внимание: В Тульской области появились фальшивые купюры в 2000 рублей

Тульские полицейские обращают внимание граждан на факты выявления фальшивых купюр. Большинство изъятых фальшивок - номиналом 1000 и 5000 рублей. В последнее попадаются и поддельные купюры в 2000 рублей.

Что делать, если обнаружили поддельную купюру?

Ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть! УМВД России по Тульской области напоминает, что преступления, связанные с фальшивомонетничеством, относятся к категории тяжких. Если банкнота вызывает сомнение в подлинности, немедленно обратитесь в правоохранительные органы по телефону «02» либо в ближайший отдел полиции.

Как отличить поддельную купюру от настоящей?

По следующим признакам:

отверстия микроперфорации в бумаге, имеющие шероховатую поверхность (на подлинной купюре поверхность гладкая);

отдельные изображения подлинных банкнот при рассмотрении под разными углами изменяют свой цвет. На одних – это эмблема Банка России, на других – гербы изображенных на купюрах городов. На купюре достоинством 1 000 рублей герб Ярославля на подлиннике меняется с малинового на золотисто-зеленый. На фальшивой купюре цвет герба не меняется, краска может стираться;

на подлинной банкноте надпись «Билет Банка России», расположенная в одном из верхних углов, рельефная и хорошо проверяется на ощупь. Но лучше внимательно посмотреть, совпадает ли рельеф с надписью. У фальшивок практически всегда встречаются несовпадения.

Наиболее распространенные серии поддельных купюр

5 000 рублей

вм 3884785 АБ 5793530 АК 2506868 вм 3884754

ав 5674738 БА 2435719 вм 3884717 АК 7393541

ЗБ 5393679 ба 5876927 КА 3924579 АБ 3506810

АК 7933531 АБ 3924598 КА 1754382 АБ 5793513

ЗБ 5393623 АК 1654373 вм 3884719 АБ 5793520

бв 4784734 АК 3724655 вм 3884752 ЗБ 5393624

ба 5976956 АБ 1754306 вм 3884759 ЗБ 5393639

мб 2108615 АК 7393541 вм 3884768 АБ 2516856

АБ 3724672 АБ 5793553 АК 3397573 АК 7393520

ба 8375229 ЗБ 5393612 АК 7393527 АК 7393510

ам 9624501 АК 3397520 БВ 6584707 БА 3462552

ба 5876957 АБ 5793525 КА 1754376 АК 3397552

ЗБ 5393620 БА 2435718 АБ 5793559 АК 7393511

АБ 5393522 ма 1735604 бх 2742527 АК 3397539

АК 7393519 ЬО 7719584 ма 2031538 ав 4774766

ЗБ 5393698 ав 4774778 АК 7393556 Гт 4669556

АБ 5793538 АК 3724614 БА 2506828 гм 7356386

АБ 5793539 ба 6976903 ви 7749593 вм 3884790

АК 7393511 ек 2744346 ав 5874779 АБ 2506893

АБ 5793538 ав 5674790 аМ 6976993 ЗБ 5393615

АБ 5793538 бх 2742543 АБ 4724681 АБ 2754321

АБ 5793539 бх 2742578 АК 3924523 КК 7393527

АК 7393511 АБ 5793520 АК 5272581 АБ 1754307

АБ 5793538 ви 7749576 ав4774797 АБ 2754362

бв 9884725 АБ 5793598 бв 5384799 бв 5884709

ав 5674726 ви 7749545 ек 2744390 АБ 5793517

ба 3876945 АБ 3724674 ам 1735603 Вм 3888404

ба 5278376 ав 4774732 ЗБ 5393645 – Ви 7749538

ви 7749518 вм 3884754 ЗБ 5393689 АК 1754380

АК 3397550 ав 9204846 АК 7393534 ав 6874704

АК 3924578 вм 5884708 АК 3704609 ек 2744345

вм 4784725 АК 7393566 ЗБ 5393625 ба 6976925

ЗБ 5393640 ав 4774758 ба 5393640 бв 9884780

вм 4784721 ба 6976925 АБ 5793520 КА 2435714

АК 7393547 ав 5674713 ба 5976925 ба 3876934

АК 3397598 АК 3397542 АБ 1754306 КА 4724668

ав 6874766 АК 3397540 ЗБ 5393653

2 000 рублей

АА 112057234 АА 535963212 АА 532011563 АА 531806214

1 000 рублей

тЛ 5702209 ьН 3702829 лП 6039537 оП 9128565

ви 7749558 ьН 3702867 ьа 49447179 тЛ 5702298

бК 5798298 АК 3397520 мч 4668335 мч 4668335

ек 2744309 ьН 3702818 аМ 2402434 оП 9102508

чА 2491726 тЛ 5702284 ви 7749579 ьН 3702831

тЛ 5702290 аМ 2402462 оП 9102503 ек 3744207

ьН 3702801 ви 7749597 тЛ 5786285 Ех 2374352

тЛ 5702279 ьН 3737871 ге 5515064 ьМ 7218457

оП 9102578 аМ 2402497 тЛ 5702244 гп 9930403

ьН 3702824 тЛ 5702257 тЛ5772201 тМ 6488136

ьН 3702820 ьН 3702852 тЛ 5702213 ьН 3702879

оП 3397550 ьН 3702838 ьН 3702820 ьН 3702848

ьН 3702852 тЛ 5702213 ьН 3702879 тЛ 5721278

чА 2491726 оП 9102669 аМ 2402445 ип 6239501

тЛ 5702227 тЛ 5702209 аМ 2402448 ьН 3702887