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Внимание: В Тульской области появились фальшивые купюры в 2000 рублей

Внимание: В Тульской области появились фальшивые купюры в 2000 рублей

Наиболее распространённые серии поддельных купюр.

Тульские полицейские обращают внимание граждан на факты выявления фальшивых купюр. Большинство изъятых фальшивок - номиналом 1000 и 5000 рублей. В последнее попадаются и поддельные купюры в 2000 рублей.

Что делать, если обнаружили поддельную купюру?

Ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть! УМВД России по Тульской области напоминает, что преступления, связанные с фальшивомонетничеством, относятся к категории тяжких. Если банкнота вызывает сомнение в подлинности, немедленно обратитесь в правоохранительные органы по телефону «02» либо в ближайший отдел полиции.

Как отличить поддельную купюру от настоящей?

По следующим признакам:

  • отверстия микроперфорации в бумаге, имеющие шероховатую поверхность (на подлинной купюре поверхность гладкая);
  • отдельные изображения подлинных банкнот при рассмотрении под разными углами изменяют свой цвет. На одних – это эмблема Банка России, на других – гербы изображенных на купюрах городов. На купюре достоинством 1 000 рублей герб Ярославля на подлиннике меняется с малинового на золотисто-зеленый. На фальшивой купюре цвет герба не меняется, краска может стираться;
  • на подлинной банкноте надпись «Билет Банка России», расположенная в одном из верхних углов, рельефная и хорошо проверяется на ощупь. Но лучше внимательно посмотреть, совпадает ли рельеф с надписью. У фальшивок практически всегда встречаются несовпадения.

Наиболее распространенные серии поддельных купюр

                                      5 000 рублей

вм 3884785              АБ 5793530            АК 2506868           вм 3884754

ав 5674738               БА 2435719            вм 3884717            АК 7393541

ЗБ 5393679              ба 5876927              КА 3924579          АБ 3506810

АК 7933531             АБ 3924598             КА 1754382          АБ 5793513

ЗБ 5393623              АК 1654373             вм 3884719           АБ 5793520

бв 4784734              АК 3724655             вм 3884752            ЗБ 5393624

ба 5976956              АБ 1754306              вм 3884759            ЗБ 5393639

мб 2108615              АК 7393541             вм 3884768            АБ 2516856

АБ 3724672             АБ 5793553              АК 3397573           АК 7393520

ба 8375229               ЗБ 5393612              АК 7393527           АК 7393510

ам 9624501               АК 3397520            БВ 6584707            БА 3462552

ба 5876957                АБ 5793525            КА 1754376            АК 3397552

ЗБ 5393620               БА 2435718            АБ 5793559             АК 7393511

АБ 5393522              ма 1735604              бх 2742527              АК 3397539

АК 7393519              ЬО 7719584            ма 2031538               ав 4774766

ЗБ 5393698               ав 4774778             АК 7393556              Гт 4669556

АБ 5793538              АК 3724614           БА 2506828               гм 7356386

АБ 5793539              ба 6976903             ви 7749593                вм 3884790

АК 7393511              ек 2744346             ав 5874779                АБ 2506893

АБ 5793538               ав 5674790             аМ 6976993               ЗБ 5393615

АБ 5793538               бх 2742543             АБ 4724681               АБ 2754321

АБ 5793539               бх 2742578             АК 3924523               КК 7393527

АК 7393511              АБ 5793520            АК 5272581               АБ 1754307

АБ 5793538               ви 7749576             ав4774797                 АБ 2754362

бв 9884725                АБ 5793598            бв 5384799                бв 5884709

ав 5674726               ви 7749545              ек 2744390               АБ 5793517

ба 3876945               АБ 3724674            ам 1735603                 Вм 3888404

ба 5278376              ав 4774732             ЗБ 5393645 –               Ви 7749538

ви 7749518              вм 3884754            ЗБ 5393689                   АК 1754380

АК 3397550             ав 9204846              АК 7393534                  ав 6874704

АК 3924578             вм 5884708             АК 3704609                  ек 2744345

вм 4784725              АК 7393566           ЗБ 5393625                   ба 6976925

ЗБ 5393640              ав 4774758            ба 5393640                   бв 9884780

вм 4784721              ба 6976925            АБ 5793520                  КА 2435714

АК 7393547             ав 5674713             ба 5976925                   ба 3876934

АК 3397598             АК 3397542            АБ 1754306                  КА 4724668

ав 6874766               АК 3397540           ЗБ 5393653             

                                      2 000 рублей

 

АА 112057234         АА 535963212      АА 532011563    АА 531806214

                                      1 000 рублей

тЛ 5702209              ьН 3702829             лП 6039537           оП 9128565

ви 7749558               ьН 3702867             ьа 49447179          тЛ 5702298

бК 5798298              АК 3397520             мч 4668335          мч 4668335

ек 2744309               ьН 3702818              аМ 2402434         оП 9102508

чА 2491726              тЛ 5702284              ви 7749579           ьН 3702831

тЛ 5702290              аМ 2402462             оП 9102503           ек 3744207

ьН 3702801              ви 7749597               тЛ 5786285           Ех 2374352

тЛ 5702279              ьН 3737871              ге 5515064            ьМ 7218457

оП 9102578              аМ 2402497             тЛ 5702244           гп 9930403

ьН 3702824               тЛ 5702257             тЛ5772201           тМ 6488136

ьН 3702820               ьН 3702852             тЛ 5702213           ьН 3702879

 оП 3397550             ьН 3702838              ьН 3702820           ьН 3702848

ьН 3702852               тЛ 5702213             ьН 3702879            тЛ 5721278

чА 2491726               оП 9102669            аМ 2402445            ип 6239501

тЛ 5702227               тЛ 5702209             аМ 2402448            ьН 3702887

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:21 +6
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