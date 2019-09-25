Алексей Дюмин поздравил болельщиков и футболистов «Арсенала» с победой над «Факелом»

Тульский «Арсенал» одержал победу в Воронеже над местным «Факелом», выступающим в ФНЛ, и прошел в следующий этап турнира.

Счёт в игре открыли туляки после гола красивым дальним ударом Виктора Альвареса. Воронежцы отыгрались в концовке первого тайма.

В конце матча победный гол забил защитник «Арсенала» Максим Беляев.

«Арсенал» и «Факел» не раз сходились в борьбе за повышение в классе.

В 2016 году победой над «Факелом» тульский «Арсенал» оформил выход в Премьер-лигу.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил болельщиков и футболистов «Арсенала» с победой: