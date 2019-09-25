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Алексей Дюмин поздравил болельщиков и футболистов «Арсенала» с победой над «Факелом»

Алексей Дюмин поздравил болельщиков и футболистов «Арсенала» с победой над «Факелом»

Туляки на выезде выиграли матч 1/16 Кубка России. Встреча закончилась со счётом 1:2.

Тульский «Арсенал» одержал победу в Воронеже над местным «Факелом», выступающим в ФНЛ, и прошел в следующий этап турнира.

Счёт в игре открыли туляки после гола красивым дальним ударом Виктора Альвареса. Воронежцы отыгрались в концовке первого тайма.
В конце матча победный гол забил защитник «Арсенала» Максим Беляев.

«Арсенал» и «Факел» не раз сходились в борьбе за повышение в классе.
В 2016 году победой над «Факелом» тульский «Арсенал» оформил выход в Премьер-лигу.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил болельщиков и футболистов «Арсенала» с победой:

– Это был напряженный матч против принципиального соперника. Волевая победа, над которой потрудилась вся команда. Не сбавляйте ход, ждём успехов нашей команды в дальнейшей борьбе за кубок и в чемпионате.

 

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:00 +1
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