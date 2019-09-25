Алексей Дюмин поздравил болельщиков и футболистов «Арсенала» с победой над «Факелом»
Туляки на выезде выиграли матч 1/16 Кубка России. Встреча закончилась со счётом 1:2.
Тульский «Арсенал» одержал победу в Воронеже над местным «Факелом», выступающим в ФНЛ, и прошел в следующий этап турнира.
Счёт в игре открыли туляки после гола красивым дальним ударом Виктора Альвареса. Воронежцы отыгрались в концовке первого тайма.
В конце матча победный гол забил защитник «Арсенала» Максим Беляев.
«Арсенал» и «Факел» не раз сходились в борьбе за повышение в классе.
В 2016 году победой над «Факелом» тульский «Арсенал» оформил выход в Премьер-лигу.
Губернатор Алексей Дюмин поздравил болельщиков и футболистов «Арсенала» с победой:
– Это был напряженный матч против принципиального соперника. Волевая победа, над которой потрудилась вся команда. Не сбавляйте ход, ждём успехов нашей команды в дальнейшей борьбе за кубок и в чемпионате.