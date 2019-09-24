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Туляков приглашают на экскурсию в Центральный банк

Туляков приглашают на экскурсию в Центральный банк

28 сентября Банк России проведет день открытых дверей. Жители Тулы смогут окунуться в историю банковского дела и в современный мир финансов.

Посетители дня открытых дверей попадут в обновленный музей. Хотите заглянуть в кабинет начальника районной конторы госбанка второй половины XX века, сфотографироваться за антикварным столом, подписать важные «документы»? Здесь же можно будет увидеть рабочее место кассового работника и счетную технику нескольких поколений. Гостям будет предложено проверить подлинность банкнот с помощью специального оборудования, которым пользовались банковские работники более 50 лет назад. Гвоздем программы станет выставка «250 лет бумажным деньгам».

Для юных гостей будет организована творческая мастерская, где ребята смогут сделать сувенир на удачу, попробовать себя в роли художника — принять участие в создании большой картины. В конце экскурсии гостей ждет беспроигрышная лотерея с памятными сувенирами.

Чтобы попасть на те «активности» дня открытых дверей Банка России, которые будут проходить в здании, необходимо предварительно записаться по телефону (4872) 32-52-33.

Также это можно сделать самостоятельно через сайт Банка России. Для прохода в здание Банка России в Туле нужно обязательно иметь при себе паспорт гражданина РФ. Дети до 14 лет могут посетить мероприятие только в сопровождении взрослого.

Тульское отделение Банка России ждет гостей в субботу, 28 сентября, по адресу: Тула, ул. Советская, 88, с 10.00 до 18.00.

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