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В Туле завершился ремонт дороги на ул. Малые Гончары

В Туле завершился ремонт дороги на ул. Малые Гончары

Работы приняты без замечаний.

21 сентября прошла комиссионная приемка отремонтированной дороги на ул. Малые Гончары. В приемке принимали участие специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, главного управления по Зареченскому территориальному округу, сотрудники подрядной организации и жители.

В пресс-службе администрации Тулы сообщили, что работы приняты без замечаний. Напомним, участок от ул. Пузакова до д.№11 по улице Малые Гончары ремонтировался в рамках национального проекта  «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сметная стоимость ремонта составила около 8,9 млн рублей.

Были проведены следующие виды работ:

- отремонтировано дорожное полотно – 5955 м2;

- отремонтированы тротуары – 820 м2;

- заменены 1447 штук бортового камня;

- отремонтированы и замены смотровые и дождеприемные колодцы.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заключен муниципальный контракт на сумму 534 млн рублей по ремонту дорог общего пользования. Контрактом предусмотрен ремонт 17 объектов.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:25 +1
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Тулаулица Малые Гончары

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