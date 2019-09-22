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Росгвардейцы в Плавске задержали с поличным похитителей металлолома

Росгвардейцы в Плавске задержали с поличным похитителей металлолома

39-летний и 42-летний местные жители свое присутствие на заводе в ночное время объяснить не смогли.

Патрулируя улицы города Плавска, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на шум доносящийся с территории завода. Бойцами Росгвардии решили проверить территорию, так как в ночное время завод не работает.

В ходе осмотра выяснилось, что два мужчины грузили в автомобиль металлолом. Злоумышленников задержали и передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

39-летний и 42-летний местные жители свое присутствие на заводе в ночное время объяснить не смогли. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:37 +3
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