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Погода в Туле 22 сентября: небольшой дождь, сильный ветер и до +11

Погода в Туле 22 сентября: небольшой дождь, сильный ветер и до +11

В регионе сохраняется облачность и пониженное атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь (до 4 мм за сутки).

Ветер западной четверти 7-12 м/с, местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от 1 до 6 градусов, днём – до +11. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:00 +1
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