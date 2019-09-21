Погода в Туле 22 сентября: небольшой дождь, сильный ветер и до +11

В регионе сохраняется облачность и пониженное атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь (до 4 мм за сутки).

Ветер западной четверти 7-12 м/с, местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от 1 до 6 градусов, днём – до +11. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.