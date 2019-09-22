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Сторож помешал мужчине украсть запчасти с трактора техникума в Киреевске

Сторож помешал мужчине украсть запчасти с трактора техникума в Киреевске

Он забрался в один из корпусов, но был обнаружен сторожем.

Сотрудники полиции в Киреевском районе выясняют обстоятельства покушения на кражу. По предварительным данным, вчера днем преступник разбил камнем окно недействующего корпуса техникума и забрался внутрь.

Там он попытался стащить запчасти к трактору, являющемуся учебным экспонатом. Но он не знал, что корпус хоть и не используется для занятий, но охраняется сторожем. Он-то и обнаружил злоумышленника на месте преступления. 

34-летний неработающий ранее судимый местный житель доставлен в отдел МВД для разбирательства. Он признался в покушении на кражу. Полицейские устанавливают все детали происшествия. 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:31 +2
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Событие
кража
Место
Тульская областьКиреевский район

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