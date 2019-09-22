Сторож помешал мужчине украсть запчасти с трактора техникума в Киреевске

Сотрудники полиции в Киреевском районе выясняют обстоятельства покушения на кражу. По предварительным данным, вчера днем преступник разбил камнем окно недействующего корпуса техникума и забрался внутрь.

Там он попытался стащить запчасти к трактору, являющемуся учебным экспонатом. Но он не знал, что корпус хоть и не используется для занятий, но охраняется сторожем. Он-то и обнаружил злоумышленника на месте преступления.

34-летний неработающий ранее судимый местный житель доставлен в отдел МВД для разбирательства. Он признался в покушении на кражу. Полицейские устанавливают все детали происшествия.