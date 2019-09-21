Скачки, шляпки, «Калинка-малинка»: в Туле прошел кубок губернатора по конкуру

В Груманте состоялся юбилейный турнир по конкуру. В нем приняли участие десятки спортсменов из разных уголков России и из-за рубежа.

Конные соревнования в Груманте в этом году прошли уже в 10-й раз: первый турнир состоялся в 2009 году. С каждым годом количество участников растет, их география расширяется: на этот раз на турнир приехали спортсмены из России, Узбекистана, Белоруссии.

В юбилейных соревнованиях участвовали именитые спортсмены, в том числе мастера спорта, мастера международного класса.

По традиции, участников турнира и гостей поприветствовал глава региона Алексей Дюмин:

- Конкур - благородный вид спорта, который с каждым годом становится всё более популярным в Тульской области. По уже сложившейся традиции сегодняшние состязание – это официальный этап чемпионата России по преодолению препятствий. В нём участвуют сильнейшие профессиональные наездники. Мы рады, что соревнования такого уровня уже не первый год проводятся в нашем регионе.

Гостей праздника ждал сюрприз – выступление Президентского полка службы коменданта Московского Кремля.

Кубок по конкуру прошел на маршрутах с высотой препятствий до 110 и 140 см. Всего на конкурном поле было 12 препятствий, всадникам предстояло совершить 14 прыжков и уложиться в 88 секунд.

Штрафные очки начислялись за разрушение препятствий, нарушение нормы времени и другие погрешности, а за падение с лошади или за неповиновение коня на маршруте спортсмен снимался с соревнований.

Перед началом турнира зрителей попросили не аплодировать во время заездов, чтобы не пугать лошадей. Но когда на поле выехал участник кубка Владимир Белецкий на лошади Час Пик, вдруг заиграла «Калинка-малинка», а сам всадник жестами попросил публику об аплодисментах. И под музыку, с улыбкой прошел все препятствия и уложился в норму времени.

Владимир – мастер спорта международного класса, именитый спортсмен, абсолютный чемпион России, участник этапов и финалов кубка мира по конкуру. В конном спорте он, по его словам, с рождения, сейчас живет и тренируется в Москве. А музыкальное сопровождение выступлений – его фишка:

- Конечно, это важные, серьезные соревнования, но люди пришли отдохнуть, увидеть шоу. Во всем мире, где бы я ни выступал - в Польше, Германии, Франции, Голландии – везде под эту музыку начинают аплодировать, поднимается настроение, и я надеюсь, что заряда хватит на следующего всадника. Мои лошади к музыке привыкшие и не пугаются.

Шляпки - красивая примета конных соревнований по всему миру, и гости турниров в Груманте всегда поддерживают эту традицию.

На этот раз цветами дресс-кода стали синий и красный, и они прослеживались в образах многих зрителей.

Татьяна и Михаил:

- Мы на этом мероприятии впервые. Решили, что больше нельзя пропускать такое интересное событие, и даже шляпку специально под дресс-код купили. Нам очень понравилось, жалеем, что не были здесь раньше!

Марина и Павел:

- Бываем на кубке по конкуру каждый год, смотрим соревнования, хотя не сильно в них понимаем. Ездим больше из-за обстановки – посмотреть на красивых людей, грациозных лошадей, окунуться в атмосферу светского события.

Ольга и Анастасия:

- Мы стараемся приезжать на кубок по конкуру каждый год: это всегда очень яркое событие. Мы в восторге от того, что на один день это место как будто переносится в прошлое: красивые элегантные люди, интересные шляпы – это так аристократично! Мы обе модельеры, поэтому свои шляпки делаем сами – каждый год разные.

Александр, Юлия, Евгений, Маритэ:

- Мы из Москвы, на этих соревнованиях впервые. Приятели были у вас в прошлом году и сказали, что нам обязательно стоит съездить. Не пожалели, что приехали, тут очень крутая атмосфера, захватывающие соревнования, красивые лошади, интересная программа. Все четверо решили, что будем в шляпах: раз полагается по дресс-коду, значит, надо соответствовать!

Татьяна и Юлия:

- Мы приехали из Санкт-Петербурга: наша мама Наталья Прокофьева - шляпный мастер, проводит здесь выставку шляпок и модный показ. Наши шляпки – ее рук дело. На этом мероприятии мы не скучаем: вокруг много разных занятий, так что даже если не любишь конный спорт, можно интересно провести время.

Кубок по конкуру по традиции не ограничился спортивными соревнованиями: мероприятие стало красивым и душевным праздником для всей семьи.

В разных уголках парк-отеля проходили модный показ новых коллекций, тест-драйв автомобилей, конкурс шляпок, мастер-классы по изготовлению цветочных композиций и открыток на французском языке. Дети раскрашивали самоварчики по-филимоновски, делали лошадок из лыка, готовили шоколадные конфеты и даже создавали парфюмы с нотами золотой осени.