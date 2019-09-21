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Руководители новомосковской хоккейной команды извинились перед рязанским спортсменом
Кадр из видео

Руководители новомосковской хоккейной команды извинились перед рязанским спортсменом

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов.

Недавно мы сообщали об инциденте, произошедшем в Новомосковске после матча чемпионата национальной молодёжной хоккейной лиги. В частности, после игры в раздевалку хоккейной команды «Рязань» заявились посторонние люди, которые начали оскорблять спортсмена Артёма Шакирова.

Денис Арапов также отметил, что человек, внешне очень похожий на одного из руководителей ОАО «ГК Полипласт» Александра Шамсутдинова, попытался ударить хоккеиста. Накануне Арапов сообщил, что конфликт исчерпан.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 16:09 +2
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