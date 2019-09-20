Тульский патронный завод наращивает объемы производства

На предприятии для дальнейшего развития производственных мощностей началась активная и серьезная работа по модернизации оборудования.

АО «Тульский патронный завод» увеличил объем выпуска продукции с начала 2019 года: прирост в штуках составил 48%, в денежном эквиваленте – 45%.

Константин Куликов, директор АО «Тульский патронный завод»:

Константин Куликов – Сегодня мы наблюдаем уверенную динамику роста объема выпуска продукции ТПЗ, которые были зафиксированы нами в производственных планах на 2019 год. Это значит, что мы движемся в верном направлении. К сентябрю текущего года мы увеличили клиентский портфель, подписали новые соглашения и контракты на экспорт продукции и надеемся на дальнейшее развитие рынка экспорта боеприпасов.

На предприятии для дальнейшего развития производственных мощностей началась активная и серьезная работа по модернизации оборудования, которая позволит заводу улучшить качество выпускаемой продукции и увеличить ее объем, а также реализовать важные проекты, направленные на разработки в области обороны.

Тульский патронный завод активно осуществляет подбор персонала в рамках увеличения штата производственных цехов. До конца года средний процент увеличения численности производственного персонала составит от 12% до 20% в зависимости от планов продаж по категориям выпускаемой продукции.

Тульский патронный завод, основанный в 1880 году, является одним из наиболее значимых мировых производителей патронов стрелкового оружия. В настоящее время АО «ТПЗ» – ведущее предприятие патронной отрасли России, крупнейший поставщик патронов на внутренний и внешний рынки.

Боеприпасы тульского производства используются во всех российских силовых ведомствах. Система контроля качества продукции, действующая на предприятии, гарантирует надежность и высокую эффективность выпускаемых изделий.

На предприятии ведется расширение ассортимента и повышение характеристик выпускаемых патронов. Предприятие занимается не только производством патронов для стрелкового оружия, но и принимает активное участие в разработке и отработке стрелковых комплексов совместно с известными научно-исследовательскими центрами России, а также выпускает продукцию для охоты и спорта.