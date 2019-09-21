Как в Туле восстанавливают дореволюционные вывески: репортаж

На улице Советской у здания военной прокуратуры кипит жизнь — несколько месяцев назад здесь затеяли масштабный ремонт. Мало кто знает, что помимо строителей на лесах работают и две хрупкие девушки — реставраторы из Москвы Екатерина Дмитриева и Елена Медведева.

Девушки уже около восьми лет реставрируют старинные вывески и сейчас контролируют подобные работы и в Москве.

В начале августа они приступили к сложной работе. Их задача – максимально точно восстановить старинные вывески, обнаруженные во время ремонта.

«Военныя вещи»

Почему для Тулы было так важно сохранить эту «находку»? Об этом корреспондентам Myslo рассказала заведующая образовательным отделом Тульского историко-архитектурного музея Мария Воронцова, которая тоже помогает реставраторам на площадке. Кстати, именно Мария стала одним из инициаторов этого проекта.

Мария Воронцова – Надписи на арках обнаружились, когда строители проводили ремонтные работы на здании — сбивали старую штукатурку. На вывески обратили внимание простые прохожие, сфотографировали и выложили в группах в Фейсбуке. Мы, сотрудники ТИАМ, заинтересовались этим и пришли сфотографировать надписи, чтобы они остались в архивах музея.

Позже пришла мысль — а почему бы не сохранить это в первоначальном виде на самом здании, а не на фотографиях? Сотрудники музея начали искать пути решения этой задачи. Поначалу казалось, что это невозможно.

– Здание принадлежит Министерству обороны, мы думали, что с таким ведомством достаточно сложно будет договориться. Но оказалось, что представители Минобороны тоже заинтересованы в сохранении этой «находки». Они нам всячески помогали и продолжают помогать. Совместно мы составили нужны письма, и заветное разрешение было получено! Спасибо им за это, — говорит Мария.

Подлинные надписи, сделанные в начале прошлого века, теперь довольно редко встречаются. Например, в Москве таких вывесок всего восемь.

– Этого художника уже давно нет в живых, но мы можем увидеть его работу, которая отсылает нас в то время. Это дает чувство реальной истории. Наши вывески, предположительно, были сделаны в начале ХХ века — во время Первой мировой войны или революции. Мы видим несколько наслоений. Так, словосочетание «военныя вещи» выполнены так называемым палочным шрифтом, — рассказала Мария.

Екатерина и Елена работают на объекте не покладая рук, в любую погоду. Если летом и выдались комфортные деньки, то сейчас погодные условия осложнились. Девушкам приходится часто делать перерывы, чтобы согреться горячим чаем.

– Сейчас одна из самых ответственных и важных частей нашей работы: мы делаем тонировку надписей. Решаем задачу, чтобы на вывесках было видно, где новые части, а где выполнены реставрационные вставки. Авторскую поверхность живописи мы не трогаем, оставляем в подлинном виде, — говорят реставраторы.

До этого специалисты около месяца укрепляли штукатурное основание вывесок, а затем — красочный слой.

– Когда рабочие сбивали штукатурку с фасада, они не слишком деликатно обращались с элементами. Эти части выполнены из гипса с примесями извести и достаточно хрупкие.

Во время реставрации нам на помощь приходили волонтеры, энтузиасты, неравнодушные жители. Очень классные ребята, которые любят свой город, интересуются историей. Это было неоценимая помощь, потому что одни мы бы так быстро не справились. Обычно мы за сезон восстанавливаем одну-две вывески, а здесь их три, то есть работа фактически утроилась, а сроки остались те же.

На одной из вывесок мы сейчас также снимаем кальку — это тоже важный момент. По этим калькам мы можем реконструировать какой-то шрифт, сделать важные открытия.

На каждой вывеске несколько слоев, задача реставраторов — сохранить их все.

Как девушки взаимодействуют с рабочими на площадке, отдельная история.

– Стоит нам только отвернуться, а на надписях уже появились капли цемента, краски… Так что мы взяли в практику заклеивать вывески целиком.

Сколько еще времени займет реставрация, Екатерина и Елена не берутся прогнозировать. Сейчас во многом всё зависит от погоды, а она совсем не радует. Осложняют работу реставраторам и еще некоторые факторы — например, строительная пыль. Девушки работают в масках, но это не очень комфортно. А еще вокруг постоянный шум из-за стройки и транспорта, ведь улица Советская — одна из самых оживленных в городе.

– Нужно будет просушить объект и нанести защитное покрытие. Желательно, чтобы температура воздуха не была очень низкой.

На этих схемах можно увидеть, как будут выглядеть надписи после реставрации:

Как помочь реставраторам?

Екатерина Дмитриева и Елена Медведева будут очень рады, если им помогут волонтеры. Какие требования? Нужны помощники с художественным образованием! На этом этапе работ важно чувствовать и видеть цвет. Это ваш шанс внести свою лепту в сохранение старинных вывесок.

Как помочь проекту материально?

Реставрация старинных вывесок требовала срочных работ, а поскольку все бюджеты на этот год уже давно сформированы, ТИАМ объявил сбор средств на восстановление надписей. Подобный опыт есть в других городах, в том числе и в Москве, когда неравнодушные жители отзываются на клич, чтобы помощь сохранить историю.

На материалы и оплату работы реставраторов нужно 450 тысяч рублей. Туляки собрали пока чуть более 200 тысяч.

Реквизиты:

Карта Сбербанка: 4279660010401021 Михаил Борисович Тенцер.

Яндекс кошелек: https://money.yandex.ru/to/410012457065072

Немного истории

Новые торговые ряды построены в 1895-1897 годах по проекту архитекторов Гурьева и Серебровского, последний разрабатывал фасады. Они получили такое название, потому что торговые ряды в Туле уже были (находились недалеко от кремля). Еще их называли «степановскими рядами» по фамилии создателя: их построил московский купец Степанов.