Тульский ансамбль «Смородина» привез Гран-при с фестиваля в Ярославле

Ярославский фестиваль народных хоров и ансамблей каждый год собирает десятки фольклорных коллективов. В этом году участников было более 40 – ансамбли и хоры из Москвы, Костромы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Брянска и многих других регионов. Одна из фишек фестиваля – песенное шествие по Ярославлю, когда все конкурсанты объединяются в большой сводный хор.

Тульский ансамбль «Смородина» на этот фестиваль отправился впервые, хотя конкурсный опыт у коллектива богатый. Только за прошедшее лето наши артисты завоевали Гран-при Межрегионального конкурса творческих коллективов и солистов «Троицкие обереги-2019» в Тверской области и стали лауреатами на Открытом Международном фолк-фестивале «Зарайская слобода-2019».

«ЯрФолкФест» проходил в течение четырех дней, и каждый день тульская «Смородина» выходила на сцену. На открытии туляки исполнили частушки под язык «Карман воды», когда вместо музыки звучат припевки, на фоне которых поются тексты.

В этом номере исполнители играли на ведре, стиральной доске, трещотках, бубне, пиле.

На следующий день было шествие с песнями по Ярославлю, после – концерт в кремле Ростова Великого, и только на третий день – конкурсные прослушивания. Тульские артисты показали себя во всей красе.

И в четвертый день фестиваля именно им вручили главную награду – Гран-при.

Юлия Василиади, руководитель ансамбля - Когда нас награждали, организаторы сказали, что впервые за 6 лет фестиваля жюри приняло единогласное решение о том, кто должен получить Гран-при. Почему выбрали нас? Как скажут мои ребята, наверное, потому что мы веселые!

Справка Myslo

Ансамбль «Смородина» создан в июне 2016 года на базе МАУК КДС ОП ДК «Косогорец».

В репертуаре коллектива - песни Тульской области: плясовые, хороводные, свадебные, лирические, а также песни различных областей России. Кроме пения, обыгрываются традиционные обряды, праздники, народные гулянья.

Солисты ансамбля: Татьяна Щепанова, Анна Акимова, Ольга Екатериничева, Юлия Василиади (руководитель), Николай Хворов (исполнитель и аккомпаниатор).