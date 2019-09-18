Фото пресс-службы администрации Тулы.
Водоснабжение Пролетарского округа Тулы осуществляется за счет резервных источников
На Медвенско-Осетровском водозаборе продолжаются аварийно-восстановительные работы.
По состоянию на 6 часов утра 18 сентября заменён аварийный участок водовода. Специалисты «Тулагорводоканала» приступили к сварочным работам. Полностью завершить ремонт планируют к 11.00.
Ход работ на месте контролирует и.о. главы администрации города Тулы Дмитрий Миляев.
Напомним, авария на железобетонном водоводе диаметром 1000 мм в районе деревни Богоявленка Веневского района Тульской области произошла накануне. В связи с этим в Пролетарском округе — пониженное давление холодной воды. Водоснабжение осуществляется за счет резервных источников.
В Туле организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Пункты выдачи технической воды работают с 6 утра по следующим адресам:
- Пролетарская, 22а, ТЦ «Рио»;
- Ложевая, 125-а, ТЦ «Пролетарский»;
- Бондаренко, 23 (в районе хоккейной коробки);
- Металлургов, 22, ДК Металлургов;
- Кутузова, 13, ТК «Кировский»;
- Кутузова, 45, ТРК «Голубой огонь»;
- Нижнее Криволучье, разворотное трамвайное кольцо;
- Металлургов, 86-б.
С 7.00 питьевую воду раздают в киосках «Губернский колодец» по следующим адресам:
- Степанова, 29;
- Марата, 24 б;
- Кирова, 14;
- Калинина, 20, к.1;
- Кирова, 32;
- Пролетарская, 34;
- Кутузова, 15:
- Вильямса, 26;
- Металлургов, 60;
- Металлургов, 1б.
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