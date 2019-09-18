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Водоснабжение Пролетарского округа Тулы осуществляется за счет резервных источников
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Водоснабжение Пролетарского округа Тулы осуществляется за счет резервных источников

На Медвенско-Осетровском водозаборе продолжаются аварийно-восстановительные работы.

По состоянию на 6 часов утра 18 сентября заменён аварийный участок водовода. Специалисты «Тулагорводоканала» приступили к сварочным работам. Полностью завершить ремонт планируют к 11.00.
 
Ход работ на месте контролирует и.о. главы администрации города Тулы Дмитрий Миляев.
 
 
Напомним, авария на железобетонном водоводе диаметром 1000 мм в районе деревни Богоявленка Веневского района Тульской области произошла накануне. В связи с этим в Пролетарском округе — пониженное давление холодной воды. Водоснабжение осуществляется за счет резервных источников.
 
 

В Туле организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Пункты выдачи технической воды работают с 6 утра по следующим адресам:

 
- Пролетарская, 22а, ТЦ «Рио»;
 
- Ложевая, 125-а, ТЦ «Пролетарский»;
 
- Бондаренко, 23 (в районе хоккейной коробки);
 
- Металлургов, 22, ДК Металлургов;
 
- Кутузова, 13, ТК «Кировский»;
 
- Кутузова, 45, ТРК «Голубой огонь»;
 
- Нижнее Криволучье, разворотное трамвайное кольцо;
 
- Металлургов, 86-б.
 
С 7.00 питьевую воду раздают в киосках «Губернский колодец» по следующим адресам:
 
- Степанова, 29;
 
- Марата, 24 б;
 
- Кирова, 14;
 
- Калинина, 20, к.1;
 
- Кирова, 32;
 
- Пролетарская, 34;
 
- Кутузова, 15:
 
- Вильямса, 26;
 
- Металлургов, 60;
 
- Металлургов, 1б.
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