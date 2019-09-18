Водоснабжение Пролетарского округа Тулы осуществляется за счет резервных источников

Фото пресс-службы администрации Тулы.

По состоянию на 6 часов утра 18 сентября заменён аварийный участок водовода. Специалисты «Тулагорводоканала» приступили к сварочным работам. Полностью завершить ремонт планируют к 11.00.

Ход работ на месте контролирует и.о. главы администрации города Тулы Дмитрий Миляев.

Напомним, авария на железобетонном водоводе диаметром 1000 мм в районе деревни Богоявленка Веневского района Тульской области произошла накануне. В связи с этим в Пролетарском округе — пониженное давление холодной воды. Водоснабжение осуществляется за счет резервных источников. В Туле организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Пункты выдачи технической воды работают с 6 утра по следующим адресам:

- Пролетарская, 22а, ТЦ «Рио»;

- Ложевая, 125-а, ТЦ «Пролетарский»;

- Бондаренко, 23 (в районе хоккейной коробки);

- Металлургов, 22, ДК Металлургов;

- Кутузова, 13, ТК «Кировский»;

- Кутузова, 45, ТРК «Голубой огонь»;

- Нижнее Криволучье, разворотное трамвайное кольцо;

- Металлургов, 86-б.

С 7.00 питьевую воду раздают в киосках «Губернский колодец» по следующим адресам:

- Степанова, 29;

- Марата, 24 б;

- Кирова, 14;

- Калинина, 20, к.1;

- Кирова, 32;

- Пролетарская, 34;

- Кутузова, 15:

- Вильямса, 26;

- Металлургов, 60;

- Металлургов, 1б.