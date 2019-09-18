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В Плавском районе главбух получила 2,5 года колонии
Фото: Изображение edar с сайта Pixabay

В Плавском районе главбух получила 2,5 года колонии

Из приговора следует, что женщина похитила более 2,5 млн рублей.

В Плавском районе суд вынес приговор гражданке Киреевой, которая обвинялась в двух мошенничествах путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения. Одно из преступлений квалифицировали как хищение в крупном размере, а второе — в особо крупном.
 
Как установил суд, с января 2016 года по декабрь 2017 Киреева работала главным бухгалтером в ООО «М». Под видом зарплаты и оплаты по договору с расчетного счета организации она перевела на свой личный счет более двух млн рублей.
 
«Подсудимая также, оказывая услуги по ведению учета финансово-хозяйственной деятельности Крестьянского (фермерского) хозяйства с января 2018 года по июнь 2018 года, незаконно переводила денежные средства с расчетного счета главы КФХ на свой личный счет, тем самым мошенническим путем похитила более 500 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УСД в Тульской области.
 
Приговором суда женщина признана виновной по ч.4 ст. 159 и ч.3 ст. 159 УК Р. Ф. Ей назначено 2 года и 6 месяцев колонии общего режима. Кирееву взяли под стражу в зале суда.
 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:29 +2
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