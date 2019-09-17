Погода в Туле 18 сентября: ветер, дождь и похолодание

Синоптики обещают облачность с прояснениями и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется облачность с прояснениями. Ночью и днём дождь (до 5 мм за сутки).

Ветер западной четверти 5-10 м/с, днем местами порывы до 17 метров в секунду. Ожидается похолодание – ночью температура опустится до +2 градусов, днём – от 7 до 12. Атмосферное давление – 730-735 мм рт. ст.