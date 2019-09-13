Выборы-2019 в Тульской области: итоги

Изменился ли политический ландшафт после выборов в Тульской области? Посмотрим на цифры и персоны.

Явка упала

Туляков, желающих проголосовать, стало явно меньше: только каждый третий в целом по региону дошел до избирательного участка и каждый четвертый – в городе-герое.

Показатель Выборы-2014 Выборы-2019 Изменение Изменение Число избирателей 1 230 139 1 177 777 - 52 362 - 4,25 % Число бюллетеней УИК 1 042 621 960 521 - 82 100 - 7,87 % Явка на голосование в Тульскую облдуму 40,77 % 31,87 % - 8,9 % Явка на голосование в Тульскую гордуму 31,73 % 24,74 % - 6,99 %

Особенность этих выборов: каждый третий проголосовавший сделал это вне избирательного участка.

Екатерина Шульман - Проблемные моменты часто бывают связаны с голосованием на дому. Самая частая ошибка – неправильное оформление реестра, когда для включения в него указывается неправомочная причина. Закон предусматривает всего два основания, когда избирателю разрешается голосовать на дому, – инвалидность или болезнь, – считает политолог, член СПЧ при Президенте РФ Екатерина Шульман.

Похоже, со здоровьем у туляков проблемы, так как Тульская область на выборах 2019 года попала в топ-3 регионов с самыми «заботливыми» избиркомами на выборах в региональные заксобрания-2019.

Доля бюллетеней в переносных урнах в общей явке на выборы в ЗС-2019 ощутимо выросла и составила 18,13% от общей явки (+4,14% по сравнению с 2014 годом).

В некоторых районах области она была еще выше. По официальным данным избиркома, 23% (от общего количества проголосовавших) проголосовали на дому в Суворовском районе, 28,7% - в Белевском и 31,3 % - в Арсеньевском районах.

Доверие избирателей тоже упало

Все партии, кроме «Единой России», улучшили свои результаты на выборах-2019 в областную Думу. Причем показатели партии власти ухудшились довольно ощутимо:

ОБЛАСТНАЯ ДУМА Выборы-2014 Областная дума Выборы-2019 Областная дума Изменения Единая Россия 328 897

65.98% 188 203

50.27% - 140 694 - 15,71% КПРФ 58 890

11.81% 54 232

14.49% - 4 658 + 2,68% ЛДПР 43 205

8.67% 38 886

10.39% + 4 319 + 1,72% Партия Пенсионеров 20 001

4.01% 22 187

5.93% +2 186 +1,92% Справедливая Россия 18 141

3.64% 26 561

7.09% + 8 420 + 3,45% Родина 11 987

2.40% - Яблоко 6 400

1.28% 8 597

2.30% + 2 197 + 1,02% Компартия Коммунисты России - 21 243

5.67%

Кто прошел от партий?

Отметим, что выборы в облдуму в 2014 году проходили по иному сценарию: 19 депутатов избирались по партийным спискам, 19 - по одномандатным округам. В результате у единороссов в облдуме было 34 мандата, 2 - у КПРФ, по одному - у ЛДПР и партии «Родина».

В этом году 12 депутатов избраны по партийным спискам, а 24 - по одномандатным округам. По единому избирательному округу единороссы получили 6 мандатов, КПРФ – 2, Коммунисты России – 1, ЛДПР – 1, Справедливая Россия – 1, Партия Пенсионеров – 1.

Новички, преодолевшие 5-процентный рубеж - Коммунистическая партия Коммунисты России, Справедливая Россия и Партия Пенсионеров. Отметим, что партия Коммунисты России оттянула голоса КПРФ и ЕР. Мандат по партсписку достался Юрию Моисееву (как одномандатник он проиграл в Алексине Игорю Панченко).

Партия «Родина» сошла с дистанции, не подав списки кандидатов на выборы и не собрав подписи. Руководитель регионального отделения Дмитрий Шатров проиграл Новомосковский округ единороссам. Напомним, что в 2014 году мандат депутата от «Родины» получил Виктор Трифонов, победив в одномандатном округе. В этом году он не участвовал в политической гонке.

С большой долей вероятности от ЕР в облдуму пойдут Михаил Демин, Марина Карташова, Марина Левина, Валерий Кравцов, Александр Ковалев, Илья Степанов.

От КПРФ - Максим Дронов и Светлана Белоус, от СР - Владимир Коптельцев, от ЛДПР - Илья Киндеев, от Партии Пенсионеров - Виктория Ермакова (возможно, откажется от мандата в пользу следующего кандидата).

Депутаты-одномандатники, кто они?

24 мандата по одномандатным округам в 2019 году распределились так: Единая Россия – 21, Справедливая Россия – 1, ЛДПР – 1, Партия Роста– 1.

Таким образом, мандаты в Тульской областной Думе «потеряла» только ЕР – с 34 до 27, то есть партия власти имела 89,4% мест в региональном заксобрании в 2014 году и только 75% - в 2019-м. И это несмотря на внушительный бюджет (66 млн руб) на предвыборную агитацию.

Список одномандатников: Бычков Денис (вернулся в лоно ЕР), Рем Александр, Попов Николай, Белькова Марина, Толстая Екатерина, Атанов Егор, Грязев Михаил, Кондрашов Юрий, Воробьев Николай, Афоничев Дмитрий, Цкипури Юрий, Судницын Сергей, Панченко Игорь, Харитонов Сергей, Иванцов Михаил, Гребенщиков Сергей (СР), Курилов Илья, Мазов Андрей (Партия Роста), Балберов Александр (ЛДПР), Эрк Алексей, Альховик Алексей, Белов Сергей, Коженкин Дмитрий, Алёшина Галина.

Ситуация в новой Тульской городской Думе - аналогична ситуации в областной

15 мандатов по единому избирательному округу распределились следующим образом: Единая Россия – 7 (Евгений Авилов, Ольга Зайцева, Ирина Симонова, Елена Тимохина, Александр Фаистов, Никита Бурвиков, Дарья Герасимова), КПРФ – 3 (Владимир Исаков, Алексей Лебедев, Сергей Комлев), ЛДПР – 2 (Александр Маринков и Сергей Кузнецов), Справедливая Россия – 2 (Шишкин Дмитрий Владимирович и Кузнецов Анатолий Михайлович), Партия Пенсионеров – 1 (Владимир Ростовцев).

20 мандатов по одномандатным округам распределилась следующим образом: Единая Россия – 19, РОС – 1 (Владимир Тимаков).

Список депутатов-одномандатников Тульской гордумы: Федотов Дмитрий, Смолянинов Евгений, Бороненко Александр, Рублевская Ирина, Рогожин Олег, Фадеева Ольга, Суслин Владимир, Тимаков Владимир, Погорелов Олег, Козьякова Надежда, Конов Сергей, Дементьева Анастасия, Абакумов Владимир, Швыков Александр, Слюсарева Ольга, Шевелева Инна, Ионов Алексей, Кожевников Сергей, Гурьянов Андрей, Ларкин Михаил.

В муниципалитетах «Единая Россия» заняла 167 депутатских мест, КПРФ – 14, «Справедливая Россия» - 5, ЛДПР – 3, Коммунисты России – 1, самовыдвиженцы – 20.

Как заявил 13 сентября председатель Тульского облизбиркома Павел Веселов, списки не окончательные - возможно, кто-то откажется принять мандат, и его будут передавать следующему по списку.

Во вторник 17 сентября будут официально опубликованы результаты выборов. С этого дня пойдет пятидневный срок, в течение которого депутаты могут либо получить мандат, либо отдать, либо отказаться.