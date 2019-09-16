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В Туле отметят День оружейника

В Туле отметят День оружейника

19 сентября – профессиональный праздник мастеров оружейного дела.

В Туле праздничные мероприятия начнутся на Аллее знаменитых оружейников у музея оружия. В 11.00 здесь состоится церемония открытия бюста выдающегося тульского конструктора, Героя Социалистического Труда, Лауреата Государственной премии СССР Николая Михайловича Афанасьева.

По традиции День оружейника завершится праздничным салютом в 21.00 на набережной Упы (в районе устья р. Тулица).

кстати

19 сентября в Туле будут введены следующие ограничения движения:

запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

  • с 6.00 до 12.00 в Оружейном переулке на участке от ул. Октябрьской до ул. Демидовской;
  • с 6.00 до 16.00 по ул. Гоголевской на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневская.

Ограничено движение всех видов транспортных средств с 8.00 до 16.00 по ул. Гоголевской, на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневской.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:53 +1
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