В Туле отметят День оружейника

В Туле праздничные мероприятия начнутся на Аллее знаменитых оружейников у музея оружия. В 11.00 здесь состоится церемония открытия бюста выдающегося тульского конструктора, Героя Социалистического Труда, Лауреата Государственной премии СССР Николая Михайловича Афанасьева.

По традиции День оружейника завершится праздничным салютом в 21.00 на набережной Упы (в районе устья р. Тулица).

кстати

19 сентября в Туле будут введены следующие ограничения движения:

запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

с 6.00 до 12.00 в Оружейном переулке на участке от ул. Октябрьской до ул. Демидовской;

с 6.00 до 16.00 по ул. Гоголевской на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневская.

Ограничено движение всех видов транспортных средств с 8.00 до 16.00 по ул. Гоголевской, на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневской.