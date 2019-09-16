В Алексинском районе погиб несовершеннолетний мотоциклист

Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Вечером 13 сентября на 5-м километре автодороги М-2 «"Крым“ — Гурово» в Алексинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, 17-летний юноша за рулем «Нивы» не выбрал безопасную скорость и врезался в попутный мотоцикл IRBIS, которым без защитной экипировки управлял его ровесник. Оба молодых человека были без водительских удостоверений. Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, водитель мотоцикла погиб.

Днем 14 сентября неподалеку от села Крапивенка в Щекинском районе на грунтовой дороге столкнулись мопед «Racer RX» которым управлял 15-летний школьник и внедорожник Chevrolet Niva, за рулем которого находился 33-летний мужчина. По данным Госавтоинспекции, предполагается, что юный мотоциклист совершил выезд на полосу встречного движения. Подростка госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В момент ДТП пострадавший был в мотошлеме.

Региональная Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что для управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение. Управление мототранспортными средствами с объемом двигателя не превышающим 50 куб. см допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М», при объеме двигателя не более 125 куб. см управление мототранспортом допускается также с 16 лет, но при наличии водительского удостоверения категории «А1». Управление мототранспортом превышающим объем двигателя 125 куб. см допускается уже с 18 лет и при наличии водительского удостоверения категории «А». Кроме того при управлении мототехникой обязательно использовать защитную экипировку, которая не только минимизирует последствия при ДТП, но и спасает жизнь.

Также тульская Госавтоинспекция напоминает о необходимости контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль. Необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление мототехникой без соответствующего на то права и навыков вождения.