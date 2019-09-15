Фестиваль молодежных театров GingerFest: афиша на 15 сентября
Рассказываем, какие интересные спектакли сегодня могут увидеть туляки.
15.00 — ДК металлургов — спектакль «Птицы» по комедии Аристофана, театральная ассоциация Додеканеса (Греция, Родос). 6+ Цена билета 200−550 руб.
16.30 — ДК металлургов — комедия абсурда «Господин» по пьесе Э. Ионеско, театр Skepsis (Алба-Юлия, Румыния), 12+ Цена билета 200−550 руб.
20.00 — Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ) — пластический спектакль «Ночь огня» по роману Эрика Эмманюэля Шмитта, студия пластического движения «32» (Таганрог, Россия). 12+ Цена билета 200−550 руб.
Что такое GingerFest?
Это первый международный фестиваль молодежных театров. Большой театральный праздник пройдет в Туле. В нем примут участие коллективы из России, Испании, Австрии, Греции, Румынии, Египта, Туниса.
В качестве членов жюри и преподавателей мастер-классов приглашены профессионалы из Москвы, Тулы, Италии (Неаполь), Канады (Оттава).
В рамках фестивальной программы состоятся торжественное шествие театров в национальных костюмах, церемонии открытия и закрытия на сцене ГКЗ, показы спектаклей, актерский капустник и др.
По итогам GingerFest театры будут награждены призами за «Лучший спектакль», «Лучшую роль», «Лучший актёрский ансамбль»,
Театру, который запомнится тулякам больше всего, вручат приз зрительских симпатий.
Полная афиша фестиваля здесь.
За изменениями в программе следите в официальной группе GingerFest в ВКонтакте.