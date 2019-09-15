Фестиваль молодежных театров GingerFest: афиша на 15 сентября

Фото: https://vk.com/gingerfest_tula.

Рассказываем, какие интересные спектакли сегодня могут увидеть туляки.

15 сентября

15.00 — ДК металлургов — спектакль «Птицы» по комедии Аристофана, театральная ассоциация Додеканеса (Греция, Родос). 6+ Цена билета 200−550 руб.

16.30 — ДК металлургов — комедия абсурда «Господин» по пьесе Э. Ионеско, театр Skepsis (Алба-Юлия, Румыния), 12+ Цена билета 200−550 руб.

20.00 — Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ) — пластический спектакль «Ночь огня» по роману Эрика Эмманюэля Шмитта, студия пластического движения «32» (Таганрог, Россия). 12+ Цена билета 200−550 руб.

Что такое GingerFest?

Это первый международный фестиваль молодежных театров. Большой театральный праздник пройдет в Туле. В нем примут участие коллективы из России, Испании, Австрии, Греции, Румынии, Египта, Туниса.

В качестве членов жюри и преподавателей мастер-классов приглашены профессионалы из Москвы, Тулы, Италии (Неаполь), Канады (Оттава).

В рамках фестивальной программы состоятся торжественное шествие театров в национальных костюмах, церемонии открытия и закрытия на сцене ГКЗ, показы спектаклей, актерский капустник и др.

По итогам GingerFest театры будут награждены призами за «Лучший спектакль», «Лучшую роль», «Лучший актёрский ансамбль», и т. д.

Театру, который запомнится тулякам больше всего, вручат приз зрительских симпатий.

Полная афиша фестиваля здесь.

За изменениями в программе следите в официальной группе GingerFest в ВКонтакте.