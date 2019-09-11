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В правительстве Тульской области обсудили развитие моногородов
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В правительстве Тульской области обсудили развитие моногородов

Совещание провёл первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

В перечень моногородов включены шесть муниципальных образований – города Алексин, Ефремов, Суворов, Белев, Кимовск и рабочий поселок Первомайский. Валерий Шерин отметил, что особый статус моногородов объясняется их повышенной уязвимостью из-за зависимости от работы градообразующих предприятий. 

В моногородах региона создано более 2300 новых рабочих мест. В марте прошлого года моногороду Ефремову присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Это дает инвесторам возможность получить налоговые льготы.

В течение первых пяти налоговых периодов резиденты освобождаются от налога на прибыль. Вторые пять периодов налог на прибыль составляет 12%. Кроме того, компании не будут пять лет платить налог на имущество и на землю.

Отчисления во внебюджетные фонды для резидентов ТОСЭР снижены с 30 до 7,6%.

По итогам 2018 года в ТОСЭР «Ефремов» работают 4 резидента. До конца года планируется привлечь не менее трех новых инвесторов. В апреле статус ТОСЭР был присвоен Алексину – в ближайшее время будут рассмотрены заявки компаний, желающих работать на этой территории.

Фонд развития моногородов софинансирует развитие инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов – сумма субсидий доходит до 95%. Одна из программ Фонда позволяет получить заём до 250 млн рублей под 0% годовых с учетом получения инвестором банковской гарантии в качестве обеспечения. Заём  на сумму от 250 млн рублей до 1 млрд рублей инвесторы смогут получить под 5% с залогом.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:36 0
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