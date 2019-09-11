В Туле мужчина сорвался и упал с 14 этажа

Поздно вечером, 10 сентября, в доме № 38-а на ул. Немцова произошла трагедия. По имеющейся на настоящий момент информации, в одной из квартир на 14-м этаже отдыхали и употребляли алкоголь трое рабочих из Башкирии. По словам мужчин, их 22-летний приятель, предположительно, решил продемонстрировать свою силу и храбрость повиснув на руках на балконе. Однако, почти сразу же сорвался и упал вниз.

От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. Сейчас во всех деталях это истории разбираются правоохранительные органы.