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В Туле мужчина сорвался и упал с 14 этажа

В Туле мужчина сорвался и упал с 14 этажа

В момент происшествия в квартире находились двое друзей погибшего.

Поздно вечером, 10 сентября, в доме № 38-а на ул. Немцова произошла трагедия. По имеющейся на настоящий момент информации, в одной из квартир на 14-м этаже отдыхали и употребляли алкоголь трое рабочих из Башкирии. По словам мужчин, их 22-летний приятель, предположительно, решил продемонстрировать свою силу и храбрость повиснув на руках на балконе. Однако, почти сразу же сорвался и упал вниз.
 
От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. Сейчас во всех деталях это истории разбираются правоохранительные органы.
 
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:41 +12
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Тула

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