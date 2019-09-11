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В южной части Тулы снова будут перебои с водой

В южной части Тулы снова будут перебои с водой

На Масловско-Песоченском водозаборе будут менять стальную вставку Д700.

12 сентября специалисты «Тулагорводоканала» проведут аварийно-ремонтные работы на Масловско-Песоченском водозаборе (по замене стальной вставки Д700).
 
В связи с этим с 8.00 в Туле будет пониженное давление холодной воды, местами перебои в водоснабжении в
 
  • южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города,
  • южнее улицы Гоголевской,
  • квартале ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
  • д. Гостеевка,
  • Новомосковское шоссе,
  • в районе Зеленстроя,
  • в поселках Косая гора, Менделеевский, Басово- Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках.
 
В воинском городке Берники, д. Барыково, д. Алексеевка, д. Ямны будет приостановлено холодное водоснабжение до окончания работ.
 
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
 
 

Также напомним, что сегодня, 11 сентября, на Медвенско-Осетровском водозаборе будут производиться работы по врезке вновь проложенного водовода диаметром 900 мм.

Подача воды будет ограничена 11 сентября с 8.00 до окончания работ в Новомедвенском, микрорайоне Водный, «Фитогенетика», ЖК «Молодежный», СНТ «Водник-2».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:05 +1
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