В южной части Тулы снова будут перебои с водой
На Масловско-Песоченском водозаборе будут менять стальную вставку Д700.
12 сентября специалисты «Тулагорводоканала» проведут аварийно-ремонтные работы на Масловско-Песоченском водозаборе (по замене стальной вставки Д700).
В связи с этим с 8.00 в Туле будет пониженное давление холодной воды, местами перебои в водоснабжении в
- южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города,
- южнее улицы Гоголевской,
- квартале ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
- д. Гостеевка,
- Новомосковское шоссе,
- в районе Зеленстроя,
- в поселках Косая гора, Менделеевский, Басово- Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках.
В воинском городке Берники, д. Барыково, д. Алексеевка, д. Ямны будет приостановлено холодное водоснабжение до окончания работ.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Также напомним, что сегодня, 11 сентября, на Медвенско-Осетровском водозаборе будут производиться работы по врезке вновь проложенного водовода диаметром 900 мм.
Подача воды будет ограничена 11 сентября с 8.00 до окончания работ в Новомедвенском, микрорайоне Водный, «Фитогенетика», ЖК «Молодежный», СНТ «Водник-2».
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