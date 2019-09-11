В южной части Тулы снова будут перебои с водой

На Масловско-Песоченском водозаборе будут менять стальную вставку Д700.

12 сентября специалисты «Тулагорводоканала» проведут аварийно-ремонтные работы на Масловско-Песоченском водозаборе (по замене стальной вставки Д700).

В связи с этим с 8.00 в Туле будет пониженное давление холодной воды, местами перебои в водоснабжении в

южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города,

южнее улицы Гоголевской,

квартале ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,

д. Гостеевка,

Новомосковское шоссе,

в районе Зеленстроя,

в поселках Косая гора, Менделеевский, Басово- Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках.

В воинском городке Берники, д. Барыково, д. Алексеевка, д. Ямны будет приостановлено холодное водоснабжение до окончания работ.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.