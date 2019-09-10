В Туле на улице Кутузова установят еще один светофор

Он появится рядом с домом №110.

На еженедельном оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан, в том числе поступившие из социальных сетей.

Тулячка попросила главу региона помочь с установкой светофора на улице Кутузова, где находятся одна школа и 4 детских сада.

Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин сообщил, что на пешеходном переходе установлены дорожные знаки с внутренним освещением и светодиодной индикацией, дополнительное освещение и светоотражатели, нанесена соответствующая разметка.

К 1 октября на ул. Кутузова возле дома №110 будет установлен светофор, обустроены искусственные неровности.