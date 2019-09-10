новости
новости
Регистрация
В Туле на улице Кутузова установят еще один светофор

В Туле на улице Кутузова установят еще один светофор

Он появится рядом с домом №110.

На еженедельном оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан, в том числе поступившие из социальных сетей.

Тулячка попросила главу региона помочь с установкой светофора на улице Кутузова, где находятся одна школа и 4 детских сада.

Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин сообщил, что на пешеходном переходе установлены дорожные знаки с внутренним освещением и светодиодной индикацией, дополнительное освещение и светоотражатели, нанесена соответствующая разметка.

К 1 октября на ул. Кутузова возле дома №110 будет установлен светофор, обустроены искусственные неровности.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:00 −1
Другие статьи по темам
Люди
Алексей ДюминВладислав Галкин
Место
Тула
Прочее
светофорновый светофор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ростелеком» предоставит индустриальный интернет промышленным предприятиям
«Ростелеком» предоставит индустриальный интернет промышленным предприятиям
Российские выпускники напишут итоговое сочинение по «Войне и миру»
Российские выпускники напишут итоговое сочинение по «Войне и миру»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.