В Туле на улице Кутузова установят еще один светофор
Он появится рядом с домом №110.
На еженедельном оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан, в том числе поступившие из социальных сетей.
Тулячка попросила главу региона помочь с установкой светофора на улице Кутузова, где находятся одна школа и 4 детских сада.
Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин сообщил, что на пешеходном переходе установлены дорожные знаки с внутренним освещением и светодиодной индикацией, дополнительное освещение и светоотражатели, нанесена соответствующая разметка.
К 1 октября на ул. Кутузова возле дома №110 будет установлен светофор, обустроены искусственные неровности.
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