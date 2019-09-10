Какие дома Тулы будут обесточены 11 сентября
Плановые отключения электричества пройдут с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- п. Косая Гора: ул. Пушкина, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
- ул. Трудовая, 3, 4, 5,
- ул. Октябрьская, 1, 2,
- ул. Степанова, 89-а,
- ул. Плеханова, 13,
- ул. Ложевая, 5, 6, 4,
- ул. Осташева, 130, 107, 138-а,
- ул. Пробная, 63,
- ул. Гармонная, 33,
- ул. Пролетарская, 103,
- ул. Л. Толстого, 91-а, 93, 91, 124,
- ул. Ф. Энгельса, 52,
- ул. Первомайская, 12,
- ул. Р. Зорге, 38, 40,
- ул. Кутузова, 41, 41-а, 43, 43-а, 43 к. 2, 43-б,
- ул. Дементьева, 25, 29, 31, 33, 35,
- ул. Баженова, 34, 36, 38, 38-а, 40-а,
- ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.),
- пер. Южный, 1-12,
- ул. Академика Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Глухополянская, 4, 6,
- ул. Бородина, 2, 4, 6,
- ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 13-37 (нечётн.),
- пер. Краснодонцев, 10, 12,
- ул. Осипенко, 13, 14,
- ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.),
- ул. М. Расковой, 10-22,
- ул. Яблочкова, 2-28, 38-56 (чётн.),
- пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.),
- ул. Нестерова, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- ул. Осипенко, 2-14 (чётн.), 1-9 (нечётн.), 15,
- ул. Гастелло, 1-б, 1-в, 3, 3-а, 5,
- ул. Можайского, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
- ул. Добролюбова, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. 3-я Озёрная, 1-9 (нечётн.), 4-12 (чётн.),
- ул. Короленко, 4-18 (чётн.), 11-23 (нечётн.),
- ул. Шота Руставели, 21-а, 23-27 (нечётн.), 16-22 (чётн.),
- ул. 1-я Озёрная, 7, 9, 10, 12,
- ул. Радищева, 23-29 (нечётн.), 28,
- ул. 3-я Зеркальная, 1-12,
- ул. 1-я Озёрная, 3, 4, 5, 6,
- п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15 (нечётн.),
- ул. Кирпичная, 16-36.
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