В Туле рецидивист угнал «шестёрку»

В дежурную часть отдельного батальона ДПС тульского УМВД России поступило сообщение от 40-летнего мужчины. Он рассказал о пропаже своей машины «ВАЗ-2106».

Сотрудники ГИБДД организовали розыск транспортного средства. Легковушка была найдена в центре города. Находившийся за рулём 28-летний ранее судимый мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД России, по факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ.