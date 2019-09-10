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В Туле рецидивист угнал «шестёрку»

В Туле рецидивист угнал «шестёрку»

Злоумышленника задержали сотрудники Госавтоинспекции.

В дежурную часть отдельного батальона ДПС тульского УМВД России поступило сообщение от 40-летнего мужчины. Он рассказал о пропаже своей машины «ВАЗ-2106».

Сотрудники ГИБДД организовали розыск транспортного средства. Легковушка была найдена в центре города. Находившийся за рулём 28-летний ранее судимый мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД России, по факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:39 +3
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