В Пролетарском округе Тулы 11 сентября отключат воду

11 сентября на Медвенско-Осетровском водозаборе будут производиться работы по врезке вновь проложенного водовода диаметром 900 мм.

Подача воды будет ограничена 11 сентября с 8.00 до окончания работ в Новомедвенском, микрорайоне Водный, «Фитогенетика», ЖК «Молодежный», СНТ «Водник-2».

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

В этом году будет переложено 3,6 км трубопровода от ВНС «Медвенка» до ВНС «Щегловская». На эти цели потратят 114,7 млн рублей: из них 89,9 млн рублей — средства АО «Тулагорводоканал», 24,8 млн рублей — средства городского бюджета.

Администрацией города Тулы утвержден базовый трехлетний проект «Замена магистральных сетей водоснабжения муниципального образования город Тула», согласно которому за период 2019—2021 гг. будет произведена перекладка 28,1 км магистральных водоводов на общую сумму 729,5 млн рублей. Это средства АО «Тулагорводоканал», бюджетов администрации Тулы и Тульской области.