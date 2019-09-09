Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж

Фоторепортаж Сергея Мельникова.

В этом году в училище поступили 80 суворовцев.

8 сентября в Тульском суворовском военном училище прошли торжественные мероприятия по случаю дня образования учреждения и принесения клятвы суворовцами первого курса.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил ребят с поступлением в училище.

– Это очень важная, нужная, ответственная профессия – защищать родину и оберегать мир.

Сегодня вы в самом начале вашего пути. Среди вас – будущие командиры частей и соединений, командующие округами, а, возможно, и министры обороны, – сказал губернатор.

80 суворовцев, поступивших в училище в этом году, торжественно поклялись верно и самоотверженно служить своему Отечеству, быть честными, дисциплинированными и исполнительными, свято хранить и приумножать славные традиции наших отцов и дедов, всегда следовать суворовскому девизу: «Жизнь – Родине, честь – никому!».