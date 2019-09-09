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Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж
Фоторепортаж Сергея Мельникова.

Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж

В этом году в училище поступили 80 суворовцев.

8 сентября в Тульском суворовском военном училище прошли торжественные мероприятия по случаю дня образования учреждения и принесения клятвы суворовцами первого курса. 

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил ребят с поступлением в училище. 

– Это очень важная, нужная, ответственная профессия – защищать родину и оберегать мир.

Сегодня вы в самом начале вашего пути. Среди вас – будущие командиры частей и соединений, командующие округами, а, возможно, и министры обороны, – сказал губернатор.

80 суворовцев, поступивших в училище в этом году, торжественно поклялись верно и самоотверженно служить своему Отечеству, быть честными, дисциплинированными и исполнительными, свято хранить и приумножать славные традиции наших отцов и дедов, всегда следовать суворовскому девизу: «Жизнь – Родине, честь – никому!».

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Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 1
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 2
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 3
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 4
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 5
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 6
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 7
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 8
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 9
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 10
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 11
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 12
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 13
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 14
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 15
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 16
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 17
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 18
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 19
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 20
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 21
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 22
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 23
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 24
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 25
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 26
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 27
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 28
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 29
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 30
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 31
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 32
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 33
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 34
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 35
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 36
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 37
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 38
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 39
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 40
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 41
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 42
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 43
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 44
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 45
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 46
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 47
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 48
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 49
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 50
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 51
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 52
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 53
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 54
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 55
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 56
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 57
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 58
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 59
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 60
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 61
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 62
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 63
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 64
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 65
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 66
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 67
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 68
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 69
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 70
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 71
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 72
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 73
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 74
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 75
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 76
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 77
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 78
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 79
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 80
Присяга в Тульском суворовском училище: фоторепортаж, Фото: 81
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