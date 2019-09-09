Где в Туле 10 сентября отключат электричество

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

ул. Пузакова, 76, 74, 78,

ул. М. Гончары, 1-12,

ул. Дульная, 126,

ул. Кирова, 153, 155, 157, 159, 159-а, 161,

ул. Кутузова, 4,

ул. Баженова, 2,

ул. Марата, 174, 176, 178, 180,

пр-д Марата, 2,

ул. Сурикова, 8, 9, 11, 7-а, 13,

ул. Прокудина, 8, 8-а, 6, 10,

ул. Ползунова, 18, 24-а, 16, 14, 22, 26-а, 12, 20-а,

ул. Болдина, 29, 31, 33,

п. Станционный, 1-49,

п. Матвеевские дачи, 49,

ул. 2-я Криволученская, 20-28 (чётн.),

ул. 3-я Криволученская, 14-а-в, 10-20 (чётн.), 16-а-в,

ул. 5-я Криволученская, 10-а-в,

ул. Пирогова, 30-68 (чётн.), 19-49 (нечётн.),

ул. Жуковского, 29-69 (нечётн.), 40-54, 60-82 (чётн.),

ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.),

ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а,

ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 2-б,

ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.),

ул. Глеба Успенского, 1-48,

Хлебная площадь, 19/2,

ул. Глухополянская, 4, 6,

ул. Бородина, 2, 4, 6,

ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 13-37 (нечётн.),

пер. Краснодонцев, 10, 12,

ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.),

ул. Карпинского, 4-40 (чётн.), 1-41 (нечётн.),

ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.),

ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.),

ул. Осипенко, 17-23 (нечётн.), 18-24 (чётн.),

ул. Комарова, 1, 2, 2-а,

ул. 2-я Зеркальная, 1-12,

ул. Серебровская, 39, 41,

ул. Радищева, 13-19 (нечётн.), 22, 24, 26,

ул. Болдина, 24, 28,

п. Станционный, 32-49, 7-а,

п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22,

ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),

ул. Л. Толстого, 64.