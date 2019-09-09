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Где в Туле 10 сентября отключат электричество

Где в Туле 10 сентября отключат электричество

«Тулгорэлектросети» сообщают о планируемых работах.

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Пузакова, 76, 74, 78,
  • ул. М. Гончары, 1-12,
  • ул. Дульная, 126,
  • ул. Кирова, 153, 155, 157, 159, 159-а, 161,
  • ул. Кутузова, 4,
  • ул. Баженова, 2,
  • ул. Марата, 174, 176, 178, 180,
  • пр-д Марата, 2,
  • ул. Сурикова, 8, 9, 11, 7-а, 13,
  • ул. Прокудина, 8, 8-а, 6, 10,
  • ул. Ползунова, 18, 24-а, 16, 14, 22, 26-а, 12, 20-а,
  • ул. Болдина, 29, 31, 33,
  • п. Станционный, 1-49,
  • п. Матвеевские дачи, 49,
  • ул. 2-я Криволученская, 20-28 (чётн.),
  • ул. 3-я Криволученская, 14-а-в, 10-20 (чётн.), 16-а-в,
  • ул. 5-я Криволученская, 10-а-в,
  • ул. Пирогова, 30-68 (чётн.), 19-49 (нечётн.),
  • ул. Жуковского, 29-69 (нечётн.), 40-54, 60-82 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.),
  • ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а,
  • ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 2-б,
  • ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.),
  • ул. Глеба Успенского, 1-48,
  • Хлебная площадь, 19/2,
  • ул. Глухополянская, 4, 6,
  • ул. Бородина, 2, 4, 6,
  • ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 13-37 (нечётн.),
  • пер. Краснодонцев, 10, 12,
  • ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.),
  • ул. Карпинского, 4-40 (чётн.), 1-41 (нечётн.),
  • ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.),
  • ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.),
  • ул. Осипенко, 17-23 (нечётн.), 18-24 (чётн.),
  • ул. Комарова, 1, 2, 2-а,
  • ул. 2-я Зеркальная, 1-12,
  • ул. Серебровская, 39, 41,
  • ул. Радищева, 13-19 (нечётн.), 22, 24, 26,
  • ул. Болдина, 24, 28,
  • п. Станционный, 32-49, 7-а,
  • п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22,
  • ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 64.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:54 0
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