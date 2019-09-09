В Тульской области на выходных 45 водителей сели за руль подшофе

С 6 по 8 сентября на дорогах Тульской области полицейские задержали 45 человек, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Уточняется, что 22 из них привлечены к ответственности за нетрезвую езду, 21 – за отказ от прохождения освидетельствования.

Двум задержанным грозит уголовное наказание – ранее они уже садились за руль «под градусом. По всем эпизодам были составлены административные материалы. За пьяное вождение и отказ от медосвидетельствования нарушителям грозит 30-тысячное взыскание и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

При повторном нарушении сумма штрафа составить от 200 до 300 тысяч рублей. Также водителя могут направить на обязательные или исправительные работы, либо назначить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.