В тульской Кадастровой палате пройдёт горячая линия для заявителей

Все желающие смогут узнать, как получить необходимые сведения из ЕГРН.

В среду, 11 сентября, Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для граждан.

С 10.00 до 12.00 начальник отдела подготовки сведений Ю. П. Попова расскажет тулякам о порядке предоставления сведений Единого государственного реестра недвижимости.