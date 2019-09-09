В тульской Кадастровой палате пройдёт горячая линия для заявителей
Все желающие смогут узнать, как получить необходимые сведения из ЕГРН.
В среду, 11 сентября, Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для граждан.
С 10.00 до 12.00 начальник отдела подготовки сведений Ю. П. Попова расскажет тулякам о порядке предоставления сведений Единого государственного реестра недвижимости.
Звонки принимаются по телефону: 77-33-17, добавочный 2205.
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