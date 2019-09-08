В Тульской области открылись 1109 избирательных участков в единый день голосования

8 сентября в Тульской области открылись все 1093 постоянных и 16 временных избирательных участков.

Сегодня в регионе проходят 19 избирательных кампаний: выборы депутатов Тульской областной Думы 7-го созыва, депутатов Тульской городской Думы 6-го созыва и выборы представительных органов местного самоуправления еще в 17 муниципальных образованиях, включая такие крупные муниципальные образования как города Донской, Ефремов, Алексин. В результате выборов будет замещен 281 депутатский мандат.

Организацией и проведением выборов в Тульской области занимаются 29 территориальных избирательных комиссий. В работе участковых избирательных комиссий задействовано около 11 тысяч человек.

На территории региона, по данным на 1 июля, зарегистрировано 1 183 250 избирателей.

На избирательных участках созданы специальные условия для людей с ограниченными физическими возможностями. Более 30% избирательных участков оборудованы пандусами для доступа маломобильных групп населения. Это больше, чем на президентских выборах в марте 2018 года.

В помощь избирателям – инвалидам по зрению - выпущены специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. На 5 специализированных избирательных участках, расположенных в местах компактного проживания слабовидящих, размещены информационные материалы, напечатанные увеличенным шрифтом.

Новшеством этих выборов стало применение маркеров-диктофонов – устройств, предназначенных для обеспечения незрячих и слабовидящих возможностью дублирования тактильной и визуальной информации звуковым способом. Маркер-диктофон упрощает процедуру голосования для слабовидящих. Такие участки есть в Киреевском, Новомосковском, Щекинском районах и в г. Туле.

Избирательные участки закроются в 20.00, после чего начнется подсчет голосов.