В Туле на проспекте Ленина после столкновения с BMW перевернулся ВАЗ

Вечером 7 сентября в центре Тулы произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2115 и BMW 520. По предварительным данным, отечественная легковушка следовала вниз по проспекту Ленина, а иномарка — по улице Гоголевской и пересекала проспект.

В результате столкновения BMW получил серьезные повреждения передней части, а ВАЗ опрокинулся, после чего врезался в забор напротив Филармонии. По счастливой случайности, в аварии никто не пострадал.

На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и городской службы спасения. Кто из водителей виноват в автоаварии, предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.