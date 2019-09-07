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В Туле на проспекте Ленина после столкновения с BMW перевернулся ВАЗ

В Туле на проспекте Ленина после столкновения с BMW перевернулся ВАЗ

ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголевской.

Вечером 7 сентября в центре Тулы произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2115 и BMW 520. По предварительным данным, отечественная легковушка следовала вниз по проспекту Ленина, а иномарка — по улице Гоголевской и пересекала проспект.

В результате столкновения BMW получил серьезные повреждения передней части, а ВАЗ опрокинулся, после чего врезался в забор напротив Филармонии. По счастливой случайности, в аварии никто не пострадал.

На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и городской службы спасения. Кто из водителей виноват в автоаварии, предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

Галерея
ДТП с участием БМВ и ВАЗ-2115 на проспекте Ленина, Фото: 1
ДТП с участием БМВ и ВАЗ-2115 на проспекте Ленина, Фото: 2
ДТП с участием БМВ и ВАЗ-2115 на проспекте Ленина, Фото: 3
ДТП с участием БМВ и ВАЗ-2115 на проспекте Ленина, Фото: 4
ДТП с участием БМВ и ВАЗ-2115 на проспекте Ленина, Фото: 5
ДТП с участием БМВ и ВАЗ-2115 на проспекте Ленина, Фото: 6
ДТП с участием БМВ и ВАЗ-2115 на проспекте Ленина, Фото: 7
ДТП с участием БМВ и ВАЗ-2115 на проспекте Ленина, Фото: 8
ДТП с участием БМВ и ВАЗ-2115 на проспекте Ленина, Фото: 9
ДТП с участием БМВ и ВАЗ-2115 на проспекте Ленина, Фото: 10
ДТП с участием БМВ и ВАЗ-2115 на проспекте Ленина, Фото: 11
ДТП с участием БМВ и ВАЗ-2115 на проспекте Ленина, Фото: 12
ДТП с участием БМВ и ВАЗ-2115 на проспекте Ленина, Фото: 13
ДТП с участием БМВ и ВАЗ-2115 на проспекте Ленина, Фото: 14
ДТП с участием БМВ и ВАЗ-2115 на проспекте Ленина, Фото: 15
ДТП с участием БМВ и ВАЗ-2115 на проспекте Ленина, Фото: 16
ДТП с участием БМВ и ВАЗ-2115 на проспекте Ленина, Фото: 17
ДТП с участием БМВ и ВАЗ-2115 на проспекте Ленина, Фото: 18
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 23:54 +1
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