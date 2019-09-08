Наименьшая явка избирателей на выборах зафиксирована в Туле

На брифинге в пресс-центре Избирательной комиссии Тульской области ее председатель Павел Веселов сообщил данные о явке на избирательные участки региона. По его словам, на 18:00 средняя явка по области составила 26,9% от общего числа избирателей.

Больше всего избирателей проголосовало в Каменском районе- 47,3%, Куркинском районе — 46,74%, Чернском районе — 46,52% избирателей.

Наименьшая явка в Туле. В Привокзальном районе — 18,99%, в Зареченском — 18,79%, в Пролетарском районе — 17,26% избирателей.

На аналогичных выборах 2014 года явка в регионе на это время была выше — более 33% избирателей.