новости
новости
Регистрация
Тульские шашисты стали чемпионами мира

Тульские шашисты стали чемпионами мира

В турецком городе Измир завершилась молниеносная программа командного чемпионата мира по русским шашкам.

В соревнованиях участвовало 10 команд из 6 стран по круговой системе в 9 туров.

Команда Центрального федерального округа была полностью укомплектована туляками — это гроссмейстеры Владимир Егоров, Александр Гетманский, Юрий Королёв, мастер Григорий Гетманский, кандидат в мастера Арсений Цынов, перворазрядник Григорий Гетманский.

Каждый сыграл минимум три партии, это позволило сохранить нашим спортсменам силы на финиш и на переигровку.

После 9 туров у команд ЦФО и ПФО оказались одинаковые показатели. В переигровке немного уставшие соперники наших спортсменов играли неизменным составом все поединки. Шашисты Поволжского ФО совершили чудовищный по своей простоте тактический зевок в два хода на второй доске и довольствовались лишь серебром.

Бронзу завоевала команда Северо-западного федерального округа. В составе у них играли гроссмейстеры Владимир Скрабов, Михаил Горюнов и мастер Андрей Гайдуков.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:30 +7
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
шашкичемпионат мира по шашкам

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Наименьшая явка избирателей на выборах зафиксирована в Туле
Наименьшая явка избирателей на выборах зафиксирована в Туле
Как правильно согласовать границы земельного участка с соседями?
Как правильно согласовать границы земельного участка с соседями?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.