Тульские шашисты стали чемпионами мира

В соревнованиях участвовало 10 команд из 6 стран по круговой системе в 9 туров.

Команда Центрального федерального округа была полностью укомплектована туляками — это гроссмейстеры Владимир Егоров, Александр Гетманский, Юрий Королёв, мастер Григорий Гетманский, кандидат в мастера Арсений Цынов, перворазрядник Григорий Гетманский.



Каждый сыграл минимум три партии, это позволило сохранить нашим спортсменам силы на финиш и на переигровку.



После 9 туров у команд ЦФО и ПФО оказались одинаковые показатели. В переигровке немного уставшие соперники наших спортсменов играли неизменным составом все поединки. Шашисты Поволжского ФО совершили чудовищный по своей простоте тактический зевок в два хода на второй доске и довольствовались лишь серебром.

Бронзу завоевала команда Северо-западного федерального округа. В составе у них играли гроссмейстеры Владимир Скрабов, Михаил Горюнов и мастер Андрей Гайдуков.