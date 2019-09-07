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В День города туляки сыграли в «Тульский рубеж»

В День города туляки сыграли в «Тульский рубеж»

Командно-историческая игра прошла на площади Ленина в Туле.

В ней приняли участие больше двух десятков команд из городов Засечной черты Тульской области: Тулы, Алексина, Белева, Богородицка, Венева, Дубны, Епифани, Дедилова, Одоева, Плавска, Чекалина, Крапивны.

Принять участие в игре могли все желающие, для этого необходимо было сформировать команду, состоящую из 4-10 участников.

Игрокам предстояло выполнить задания на ловкость, смелость, выносливость, показать свои знания в истории родного края. Организаторы подготовили для участников игры 12 локаций, которые включали в себя стрельбу из лука, скалолазание, силовые упражнения. Были и забавные конкурсы, в которых участникам предстояло наряжаться в костюмы ростовых кукол и проходить полосы препятствий.

Команды, набравшие больше всего очков, по итогам игры были награждены фирменными тортами.

 
 
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