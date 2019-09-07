У тульских дольщиков СК «Фаворит» появился реальный шанс получить свои квартиры

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Принято решение о достройке 232 проблемных домов в 35 субъектах посредством Фонда защиты прав дольщиков. В числе этих регионов и Тульская область.



Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по словам генерального директора Фонда защиты прав участников долевого строительства и ДОМ. РФ Александра Плутника, на реализацию программы из федерального бюджета будет выделено в этом году 18 млрд. рублей. В следующем — 21,5 млрд.



В Тульской области при участии Фонда защиты дольщиков будут достроены дома второй и третьей очереди ЖК «Времена года» и два дома Первого Юго-Восточного микрорайона в рамках процедуры банкротства ООО «СК Фаворит».

Ранее мы сообщали, что региональная инспекция по государственному архитектурно-строительному надзору провела встречу с дольщиками ЖК «Времена Года» и ЖК «I Юго-Восточный микрорайон». Оба жилых комплекса в Тульской области строила компания «Фаворит».

Начальник инспекции Павел Мусиенко напомнил, что Тульская областная Дума приняла закон «О регулировании отдельных отношений в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Тульской области», в котором закреплены полномочия регионального парламента и правительства в сфере долевого строительства.

Для урегулирования обязательств застройщиков-банкротов перед дольщиками в регионе создан Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Тульской области. Фонду будут передаваться имущество, имущественные права и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и иных объектов.

Конкурсный управляющий ООО СК «Фаворит» Павел Новиков сообщил, что в июле по заявлению Фонда Арбитражный суд Тульской области признал ООО «СК Фаворит» банкротом. В отношении застройщика открыто конкурсное производство. В Туле начал работу дополнительный офис конкурсного управляющего, где дольщики могут проконсультироваться и подать документы для включения их требований в реестр.

Подробности можно узнать на сайте Фонда или по телефону горячей линии: 8(800)7007-214.

на оперативном совещании с участием губернатора Алексея Дюмина. Тогда же стало известно, что 14 марта после совместной с прокуратурой проверки Напомним, в конце марта этого года обращения обманутых дольщиков «Фаворита» рассматривалисьАлексея Дюмина. Тогда же стало известно, что 14 марта после совместной с прокуратурой проверки полиция возбудила в отношении застройщика уголовное дело по части 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой, либо в особо крупном размере.

Кроме того, уголовное дело в отношении директора СК «Фаворит» возбудили и судебные приставы , по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Президент РФ Владимир Путин В конце марта апреляПутин поручил правительству проработать изменения в законодательство, которые предоставят регионам возможность завершать проблемные объекты строительства. Планируется, что финансирование будет вестись путем имущественных взносов в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» за счет средств федерального бюджета и (или) бюджетов регионов.

Также субъекты РФ смогут оказывать содействие застройщикам в завершении проектов, по которым привлечение средств граждан было начато до 1 июля 2019 г., в случае отказа уполномоченных банков в предоставлении им проектного финансирования;