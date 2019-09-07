На Казанской набережной выступили флайбордисты: фото и видео

Местом для выступления флайбордистов сборной России стала Упа. Змейка, сальто, синхронные трюки и ныряющие «дельфины» — и все это на высоте более 10 метров над водой!

Туляки по достоинству оценили шоу «летающих людей». Многие видели выступление флайбордистов в прошлом году на площади Ленина, и зрители восторгались мастерством спортсменов. Но на реке же выступление оказалось куда более масштабным и захватывающим.

У тех, кто не видел выступление, есть еще шанс посмотреть флайбордистов. Еще одно шоу пройдет на набережной вечером — с 18.40 до 19.00.