На Казанской набережной выступили флайбордисты: фото и видео
Необычное выступление пришли посмотреть тысячи туляков.
Местом для выступления флайбордистов сборной России стала Упа. Змейка, сальто, синхронные трюки и ныряющие «дельфины» — и все это на высоте более 10 метров над водой!
Туляки по достоинству оценили шоу «летающих людей». Многие видели выступление флайбордистов в прошлом году на площади Ленина, и зрители восторгались мастерством спортсменов. Но на реке же выступление оказалось куда более масштабным и захватывающим.
У тех, кто не видел выступление, есть еще шанс посмотреть флайбордистов. Еще одно шоу пройдет на набережной вечером — с 18.40 до 19.00.
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