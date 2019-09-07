Соревнования «Сила Тулы-2019» определили чемпионов

Фото Ларисы Тимофеевой.

Прославленные спортсмены Олеся Буренкова и Сергей Разенков в очередной раз доказали, что они - лучшие.

7 сентября на Центральной площади нашего города прошли уже ставшие традиционными для празднования Дня города соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы-2019». Состоялись они уже в 14-й раз и собрали несколько сотен зрителей.

В этом году помериться богатырской силой в оружейную столицу съехались спортсмены из Москвы, Владимира, Богородицка, Алексина, Новомосковска, а также и из самой Тулы.

В состязаниях среди мужчин приняли участие девять спортсменов, среди женщин — пять очаровательных спортсменок.

Соревнования «Сила Тулы — 2019» провели Тульский спортивный клуб «Андрей» и Федерация тяжелой атлетики Тульской области. В течение почти трех часов силачи «выясняли отношения»: поднимали бревно весом в 120 кг, таскали 320-килограммовый «колодец», катали на карусели четырех девушек, показали свою мощь в упражнении «Лестница силы» и тянули на канате грузовик весом 7 тонн!



Сергей Разенков из Тулы несет «колодец» весом 320 кг!



Туляк Василий Бордюженко катает зрительниц на карусели.

В упражнении, где требовалось протащить на канате 7-тонный грузовик, отличились алексинец Александр Зайцев и москвич Никита Головань.

Для девушек были свои задания. Например, перенести 40-килограммовые «чемоданы», а затем тут же на плечах — «коромысло» весом в 140 кг! Здесь отличные результаты показали участницы из Богородицка Ольга Яремюк и Галина Бойченко, а быстрее всех с заданием справилась тулячка Олеся Буренкова.



Олеся Буренкова несет 140-килограммовое «коромысло».

Также девушки кантовали огромные шины весом 140 кг, и тянули за собой «ГАЗель» — автомобиль весит две тонны!



Надежда Батова из Тулы кантует шину.

Президент спортивного клуба «Андрей», председатель областной федерации бодибилдинга и фитнеса Андрей Павловский:

- Первый раз мы провели соревнования по силовому экстриму в 2003 году. Мы тогда сами еще не знали, что-то такое. Там были такие задания и такие веса, которые сейчас кажутся совершенно смешными. Ребята были очень сильные, и они тянули обычную «ГАЗель» — машину, которую сейчас тянут девчонки. Тем не менее соревнования всем понравились, и мы начали проводить их каждый год.

А потом нас пригласила классная команда музея «Куликово Поле», и теперь мы каждый год проводим там соревнования на День России. Когда мы проводили там соревнования в первый раз, туда приехали самые сильные люди России, ведущим был Владимир Турчинский. У нас есть меч — так вот за его рукоятку брались самые сильные люди России, мы очень дорожим этой вещью.

- Сегодня у нас очень сильный состав участников, очень сильные девушки приехали из Богородицка. Наш турнир дарит зрителям определенную энергетику, посмотрите, какие наши богатыри русские! Богатырская сила всегда востребована. Ребята давно занимаются силовыми видами спорта, наше силовое шоу на кураже, оно поднимает интерес зрителей к тяжелой атлетике.

Зрителям было на что посмотреть! Лидеры на разных этапах соревнования все время менялись, и до последнего этапа было неясно, кто же будет признан самым сильным человеком Тулы.

Медали, дипломы и кубки победителям вручили Андрей Павловский и Борис Серегин, заслуженный мастер спорта, президент Тульской областной федерации по тяжелой атлетике.

Итак, среди девушек третье место заняла Галина Бойченко из Богородицка, второе — ее землячка Ольга Яремюк. Ну, а золото турнира досталось 32-летней Олесе Буренковой из Тулы, известной тульской спортсменке, бодибилдеру, пауэрлифтеру, которая работает профессиональным тренером в одном из фитнес-клубов города.

- Я очень рада победе! К соревнованиям я готовилась недолго, ведь бодибилдинг - это моя работа. Самой сложное для меня - тянуть автомобиль, ну а самое легкое - кантовать покрышку, я это люблю и мне это легко дается. Сегодня была очень непростая конкуренция со спортсменками из Богородицка - там серьезная школа женского силового экстрима. Они молодцы, каждый год к нам приезжают.

Мне с детства нравятся именно тяжелые виды спорта: бодибилдинг, пауэрлифтинг, а теперь и силовой экстрим. Вот просто увидела в телевизоре соревнования и поняла, что это мое. Как в 13 лет пришла в тренажерный зал, так до сих пор там (улыбается). Мечтаю оставаться в такой же спортивной форме, в какой нахожусь сейчас.

По итогам всех упражнений тройка лидеров-мужчин выглядит так: бронза у Александра Зайцева из Алексина, серебро у туляка Романа Половова, ну, а золото в этом году выиграл представитель Новомосковска Сергей Разенков.

Сергею Разенкову 39 лет, он работает инженером-технологом в коммерческой фирме. Победителем турнира «Сила Тулы» он становится уже не в первый раз.

- Когда начал готовиться к соревнованиям, так получилось, что все обстоятельства были против меня, — рассказал Myslo Сергей Разенков. — На работе завал, регулярные тренировки отсутствовали, аппетит сбился, было нарушение сна… За неделю до соревнований я хотел отказаться, но потом меня что-то остановило. Я сказал себе: «Серега, просто возьми и сделай это. Выйди и покажи всё, что ты можешь!» И вот я приехал и сделал всё, что мог (улыбается). Самым сложным упражнением для меня стало бревно - я не смог его поднять из-за старой травмы, а еще - ступени силы, когда нужно было три гири 200, 220 и 240 кг затащить на самый верх. С этим заданием я справился!