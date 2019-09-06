Жители Донского: «Ребенок рухнул вместе с куском аварийного балкона»

Кадр из видео.

Сегодня, 6 сентября, в группе ВКонтакте «Наш Донской 71» появилась видеозапись о происшествии, которое случилось 4 сентября в общежитии на ул. Октябрьской, 75. По словам жильцов, у них частично обрушился балкон, на котором в тот момент находился мальчик.

– Ребенок провалился до торса. Мы схватили его за руку и вытащили. Были все в шоке! Хорошо, что он остался жив, — рассказала местная жительница оператору группы «ВКонтакте» «Наш Донской 71».

Жители говорят, что балконы у них давно в аварийном состоянии, и просят администрацию города принять меры, чтобы не допустить трагедии.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали Myslo, что по данному факту полиция проведет проверку.