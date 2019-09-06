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«Тулица» проиграла ВК «Жетысу» в Кубке Логиновой
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

«Тулица» проиграла ВК «Жетысу» в Кубке Логиновой

Матч завершился со счетом 1:3.

Во второй день турнира Кубок Логиновой волейбольная «Тулица» уступила ВК «Жетысу». Тульская команда проиграла соперницам из Казахстана со счетом 1:3 (24:26, 20:25, 25:23, 11:25).

Составы команд:

«Тулица»: Подскальная, Бярда, Суховерхова, Лозюк, Рохас, Шукайло — стартовая шестерка, Немова (либеро), Алилуева (либеро), Гацалова, Каськова, Носова — К, Шаманаева, Гречаная, Федосеева.

«Жетысу»: Батиста, Данченко — К, Алдошина, Кузнецова, Сафронова, Паласио — стартовая шестерка, Эзау (либеро), Сагимбаева (либеро), Маратова, Никитина, Акилова, Баткульдина, Татко, Якимова.

Напомним, волейбольный турнир проходит в Казани. Сегодня в 16.00 «Тулица» сыграет с ВК «Приморочка» из Владивостока.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:19 0
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