«Тулица» проиграла ВК «Жетысу» в Кубке Логиновой

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Во второй день турнира Кубок Логиновой волейбольная «Тулица» уступила ВК «Жетысу». Тульская команда проиграла соперницам из Казахстана со счетом 1:3 (24:26, 20:25, 25:23, 11:25).

Составы команд:

«Тулица»: Подскальная, Бярда, Суховерхова, Лозюк, Рохас, Шукайло — стартовая шестерка, Немова (либеро), Алилуева (либеро), Гацалова, Каськова, Носова — К, Шаманаева, Гречаная, Федосеева.

«Жетысу»: Батиста, Данченко — К, Алдошина, Кузнецова, Сафронова, Паласио — стартовая шестерка, Эзау (либеро), Сагимбаева (либеро), Маратова, Никитина, Акилова, Баткульдина, Татко, Якимова.

Напомним, волейбольный турнир проходит в Казани. Сегодня в 16.00 «Тулица» сыграет с ВК «Приморочка» из Владивостока.