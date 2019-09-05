новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин приветствовал участников форума «Единой России»

Алексей Дюмин приветствовал участников форума «Единой России»

В Городском концертном зале Тулы прошел региональный Форум членов и сторонников партии «Единая Россия».

Участников масштабного мероприятия приветствовал Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Успех и победа зависят от команды, которая созидает, делает, и от которой ждут ощутимых результатов. Результатов, которые чувствуют люди, – подчеркнул глава региона. – Только командой мы сможем преодолеть все трудности и выполнить все задачи, которые предстоит решить на территории нашего региона. Желаю вам успехов!

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 19:20
Другие статьи по темам
Событие
Единая РоссияРегиональное отделение партии Единая Россияфорум Единой России
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на закрытие молодежного пространства «Газон»
Туляков приглашают на закрытие молодежного пространства «Газон»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.