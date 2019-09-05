Алексей Дюмин приветствовал участников форума «Единой России»
В Городском концертном зале Тулы прошел региональный Форум членов и сторонников партии «Единая Россия».
Участников масштабного мероприятия приветствовал Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
– Успех и победа зависят от команды, которая созидает, делает, и от которой ждут ощутимых результатов. Результатов, которые чувствуют люди, – подчеркнул глава региона. – Только командой мы сможем преодолеть все трудности и выполнить все задачи, которые предстоит решить на территории нашего региона. Желаю вам успехов!
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