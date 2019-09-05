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Туляков приглашают на закрытие молодежного пространства «Газон»

Туляков приглашают на закрытие молодежного пространства «Газон»

Заключительные мероприятия этого сезона состоятся в пятницу, 6 сентября.

Позади два с половиной месяца тренингов, игр, спортивных тренировок, экскурсий и походов, зажигательных вечеров на сцене, больших вечеринок и новых знакомств. На закрытии «Газона» туляков ждет все самое лучшее.

СЦЕНА

С 16.00 – масштабный розыгрыш больших призов каждые полчаса. Есть шанс получить годовой абонемент на фитнес, туристическую палатку, годовой запас бургеров, сертификат в барбершоп, косметику, самокат и многое другое.

Также на сцене пройдёт презентация мероприятий молодежной политики, знакомство с командой проекта «Газон», выступления творческих коллективов города, дискотека «Назад в будущее – хитами прошлого». Завершится вечер фейерверком.

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Беседка «Скобочки»

  • 16.30 – квест «Языковая среда» от лингвистических школ Тулы.
СПОРТИВНЫЙ БЛОК
  • С 18.00 до 20.00 – стационарная площадка игры в дартс для всех желающих на большой площади набережной от «Тульского дартс-сообщества».

Спортивные локации Казанской набережной. Район футбольной «коробки».

  • 16.00 – 21.00 – стационарная площадка с инвентарем,
  • 19.00 – тренировка от Елены Бакакиной, тренера студии фитнеса и танцев «Топ».
ИГРОТЕКА

Беседка «Пончик»

  • 16.00 – 21.00 – настольные и напольные игры.
МАСТЕР-КЛАССЫ
  • 16.00 – 18.00 – арт-студия «Вдохновение» проведёт мастер-класс по рисованию.
  • 16.30 – 17.30 – мастер-класс «Ромашки» от творческой студии «Краски».
  • 17.00 – 19.00 – Центр традиционной тульской керамики научит лепить из глины, а компьютерная академия «Рубикон» проведёт мастер-класс «Диодные открытки».
  • 18.00 – 20.00 – детская парикмахерская «Кеша хороший» научит всех желающих плести косы.
  • 18.00 – 19.00 – мастер-класс по хупингу.
  • 18.30 – 19.30 – мастер-класс «Деревянный художник».
ЭКСКУРСИОННЫЙ БЛОК
  • 17.00 – Экскурсия «Арсенал и щит России». В рамках экскурсии будут раскрыты несколько секретов: когда, как и сколько раз Тула спасала столицу нашей Родины. Туляков познакомят с историей тульского оружейного дела, где все начиналось и кто такие «казюки». Сбор группы в 16.50 у инфо-центра молодежного пространства «Газон» на Казанской набережной;
  • 19.00 – экскурсия «Тула мистическая». В мире есть немало мест, которые и притягивают, и пугают своей таинственностью. Там пропадают люди, там летают вещи, там появляются призраки. Ученые так и не могут понять толком этих феноменов, то объясняя их массовыми галлюцинациями, то попросту разводя руками. Во время экскурсии тулякам расскажут об этих таинственных местах и явлениях нашего города. Сбор группы в 18:50 у инфо-центра молодежного пространства «Газон» на Казанской набережной.
КИНОТЕАТР ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Амфитеатр Казанской набережной

  • 22.00 – показ фильма «Яна + Янко».

Внимание! При неблагоприятных погодных условиях возможны изменения в расписании работы площадок. Подробности можно узнать в официальной группе проекта

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:42 +1
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Место
ТулаКазанская набережная

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