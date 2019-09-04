В Туле открылся многофункциональный миграционный центр

Многофункциональный миграционный центр открыл сегодня свои двери в Туле на улице Рязанской, 5-е. Это теперь единственный центр в городе по работе с мигрантами.

Для Тулы такой центр как нельзя актуален, поскольку наш регион – в числе лидеров по количеству мигрантов. Многие из них переезжают на постоянное место жительства в Тульскую область по Государственной программе по переселению соотечественников (более 10 тыс. ежегодно). Примерно столько же человек ежегодно получают разрешение на временное проживание. Также более 13 тысяч человек оформляют ежегодно российское гражданство.

Валентина Казакова – Открытие многофункционального миграционного центра проходит в канун празднования 300-летия образования миграционного подразделения в системе МВД. Нашими подразделениями российским и иностранным гражданам оказывается 17 видов услуг. Тульская область является лидером по приёму соотечественников, которые прибывают из-за границы, поэтому радует, что здесь открылся такой центр, где созданы комфортные условия для получения миграционных услуг, – отметила начальник ГУВМ МВД России генерал-майор Валентина Казакова.

Тульская область активно развивается: строительство, сельское хозяйство, туристическая отрасль. Соответственно увеличивается и поток иностранных граждан, что в свою очередь увеличивает нагрузку на миграционные службы. Новый центр поможет упорядочить работу центров и сделает процесс оформления мигрантов более простым и быстрым.

Многофункциональный центр на Рязанской предоставляет иностранным гражданам полный спектр услуг, которые могут понадобиться добропорядочному мигранту: от оформления временного разрешения находиться на территории страны до получения гражданства. Если человек приехал в нашу страну и у него есть только паспорт, здесь он может собрать полный пакет документов, получить услуги перевода, сделать фотографии, чтобы законно находиться в России. Также здесь можно пройти медкомиссию и сдать экзамен на знание русского языка.

Директор филиала по Тульской области ГУП «Паспортно-визовый центр» МВД России Екатерина Ульянова:

Екатерина Ульянова – Раньше иностранным гражданам приходилось ездить из одного конца города в другой, чтобы пройти медкомиссию, получить услуги перевода, пройти тестирование на знание русского языка и т.д. Теперь же этого делать им не придется. Всё это можно будет оформить в одном здании, в короткие сроки и в комфортных условиях.

Центр позволяет ежедневно принимать до 500 человек.