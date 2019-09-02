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Где в Туле не будет электричества 3 сентября

Где в Туле не будет электричества 3 сентября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:

  • ул. Калинина, 18 к. 3,
  • ул. Ложевая, 141, 143, 145, 147,
  • ул. Тургеневская, 7-33, 31-а (нечётн.), 10-26 (чётн.),
  • ул. Советская, 66, 70, 68, 62, 82-84, 74, 47,
  • ул. Шухова, 2, 6-б, 4, 6-а, 4-б, 6, 4-а, 10, 12, 14,
  • ул. Каракозова, 65, 66,
  • ул. Маяковского, 1-2,
  • ул. Кольцова, 1-а, 3-а,
  • ул. Немцова, 10,
  • пр-т Ленина, 61/ул. М. Тореза, 4,
  • ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.),
  • пер. Южный, 1-12,
  • ул. Академика Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Набережная Дрейера, 18-28 (чётн.),
  • ул. Комсомольская,
  • п. Косая Гора: ул. Луговая, 10,
  • п. Михалково: ул. Смоленская, 13, 6, 9, 12, 8, 7, 11,
  • ул. Самарская, 34,
  • ул. Саратовская, 7,
  • ул. Тверская, 41, 33,
  • ул. Балтийская, 2, 9,
  • ул. Донская, 4, 8,
  • ул. Михалковская, 26, 2-а, 2-д, 16, 1, 37, 33, 9, 71, 2-б, 31,
  • п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18, 193-238,
  • п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15, 17,
  • пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30,
  • ул. Киреевская, 9-29,
  • ул. Чекалина, 22, 20, 92, 93, 95,
  • ул. Скуратовская, 89-в,
  • п. Рудаково: ул. Победы, 19-35,
  • ул. Л. Толстого, 1-29,
  • ул. Октябрьская, 1-18.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:48 +3
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