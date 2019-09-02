Где в Туле не будет электричества 3 сентября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Калинина, 18 к. 3,
- ул. Ложевая, 141, 143, 145, 147,
- ул. Тургеневская, 7-33, 31-а (нечётн.), 10-26 (чётн.),
- ул. Советская, 66, 70, 68, 62, 82-84, 74, 47,
- ул. Шухова, 2, 6-б, 4, 6-а, 4-б, 6, 4-а, 10, 12, 14,
- ул. Каракозова, 65, 66,
- ул. Маяковского, 1-2,
- ул. Кольцова, 1-а, 3-а,
- ул. Немцова, 10,
- пр-т Ленина, 61/ул. М. Тореза, 4,
- ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.),
- пер. Южный, 1-12,
- ул. Академика Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Набережная Дрейера, 18-28 (чётн.),
- ул. Комсомольская,
- п. Косая Гора: ул. Луговая, 10,
- п. Михалково: ул. Смоленская, 13, 6, 9, 12, 8, 7, 11,
- ул. Самарская, 34,
- ул. Саратовская, 7,
- ул. Тверская, 41, 33,
- ул. Балтийская, 2, 9,
- ул. Донская, 4, 8,
- ул. Михалковская, 26, 2-а, 2-д, 16, 1, 37, 33, 9, 71, 2-б, 31,
- п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18, 193-238,
- п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15, 17,
- пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30,
- ул. Киреевская, 9-29,
- ул. Чекалина, 22, 20, 92, 93, 95,
- ул. Скуратовская, 89-в,
- п. Рудаково: ул. Победы, 19-35,
- ул. Л. Толстого, 1-29,
- ул. Октябрьская, 1-18.
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