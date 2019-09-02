новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 3 сентября: жара и горящие костры рябин

Погода в Туле 3 сентября: жара и горящие костры рябин

Синоптики обещают умеренный переменный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер переменный, до семи метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +7 до +12, днём будет жарко – до +27. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст. 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +9
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России запущен онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН
В России запущен онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН
Где в Туле не будет электричества 3 сентября
Где в Туле не будет электричества 3 сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.