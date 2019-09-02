Погода в Туле 3 сентября: жара и горящие костры рябин

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер переменный, до семи метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +7 до +12, днём будет жарко – до +27. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.