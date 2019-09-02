Чем угостят туляков на День города

Фото: пресс-служба администрации Тулы

На Крестовоздвиженской площади, ул. Менделеевской и ул. Металлистов пройдет гастрофестиваль, на котором туляков и гостей города будут угощать вкуснейшими блюдами.

В шатрах на Крестовоздвиженской площади можно будет попробовать чебуреки с картофелем, разные блюда из печеного картофеля и выпить кофе по-тульски. Дегустации пройдут с 12.00 до 16.00.

С 12.00 до 15.00 часов на ул. Менделеевской пройдут презентации-дегустации мясных изделий, чая, пряников и пастилы, кофе со сгущенкой, а на ул. Металлистов можно будет попробовать пироги с разными начинками и чай из самовара.