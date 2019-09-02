новости
новости
Регистрация
Чем угостят туляков на День города
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Чем угостят туляков на День города

В субботу, 7 сентября, в центре Тулы состоится гастрономический фестиваль.

На Крестовоздвиженской площади, ул. Менделеевской и ул. Металлистов пройдет гастрофестиваль, на котором туляков и гостей города будут угощать вкуснейшими блюдами.

В шатрах на Крестовоздвиженской площади можно будет попробовать чебуреки с картофелем, разные блюда из печеного картофеля и выпить кофе по-тульски. Дегустации пройдут с 12.00 до 16.00.

С 12.00 до 15.00 часов на ул. Менделеевской пройдут презентации-дегустации мясных изделий, чая, пряников и пастилы, кофе со сгущенкой, а на ул. Металлистов можно будет попробовать пироги с разными начинками и чай из самовара.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +3
Другие статьи по темам
Событие
угощение для туляковгастрономический фестивальдегустация блюдДень городапраздничные мероприятия
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет электричества 3 сентября
Где в Туле не будет электричества 3 сентября
В Чекалине нашли остатки древнего города и стоянки времен неолита
В Чекалине нашли остатки древнего города и стоянки времен неолита
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.