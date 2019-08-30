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Как отметят День города в тульских парках
Фото из архива Myslo.

Как отметят День города в тульских парках

Публикуем афишу мероприятий.

Центральный парк

7 сентября

14.00-20.00

Концертно-развлекательная программа

Эстрада

7 сентября

14.00-20.00

Ярмарка тульских мастеров

Фонтанная площадь

Мастер – классы

Мимы

Стринг-арт «Тула»

7 сентября

14.00

Полевая кухня

7 сентября

16.00

Кулинарный фест

(конкурс на скоростное поедание пиццы)

7 сентября

16.00-18.00

«МатрёшкинПарк»

(стилизованные конструкции в виде матрешек, выступления костюмированных артистов)

Центральная аллея

 

7 сентября

14.00-19.00

Танцевальные мастер – классы по различным направлениям

Большой круг

7 сентября

16.00-18.00

Шоу на гироскутерах

7 сентября

15.00-18.00

Детскотека

Мини-цирк

Детский городок

7 сентября

16.00-18.00

 

 

 

Вечер джазовой музыки 

Ротонда

Комсомольский парк

7 сентября

14.00-15.00

Выступление оркестра

Входная группа

7 сентября

16.00-18.00

Детская анимационная программа

Детский городок

7 сентября

14.00-18.00

Концертная программа

(выступление детских и взрослых творческих коллективов города)

Эстрада

Пролетарский парк

7 сентября

16.00-18.00

Детская анимационная программа

Центральная аллея

8 сентября

14.00-18.00

Концертная программа

(выступление детских и взрослых творческих коллективов города)

Эстрада
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