Как отметят День города в тульских парках
Публикуем афишу мероприятий.
Центральный парк
|
7 сентября
14.00-20.00
|
Концертно-развлекательная программа
|
Эстрада
|
7 сентября
14.00-20.00
|
Ярмарка тульских мастеров
|
Фонтанная площадь
|
Мастер – классы
|
Мимы
|
Стринг-арт «Тула»
|
7 сентября
14.00
|
Полевая кухня
|
7 сентября
16.00
|
Кулинарный фест
(конкурс на скоростное поедание пиццы)
|
7 сентября
16.00-18.00
|
«МатрёшкинПарк»
(стилизованные конструкции в виде матрешек, выступления костюмированных артистов)
|
Центральная аллея
|
7 сентября
14.00-19.00
|
Танцевальные мастер – классы по различным направлениям
|
Большой круг
|
7 сентября
16.00-18.00
|
Шоу на гироскутерах
|
7 сентября
15.00-18.00
|
Детскотека
Мини-цирк
|
Детский городок
|
7 сентября
16.00-18.00
|
Вечер джазовой музыки
|
Ротонда
Комсомольский парк
|
7 сентября
14.00-15.00
|
Выступление оркестра
|
Входная группа
|
7 сентября
16.00-18.00
|
Детская анимационная программа
|
Детский городок
|
7 сентября
14.00-18.00
|
Концертная программа
(выступление детских и взрослых творческих коллективов города)
|
Эстрада
Пролетарский парк
|
7 сентября
16.00-18.00
|
Детская анимационная программа
|
Центральная аллея
|
8 сентября
14.00-18.00
|
Концертная программа
(выступление детских и взрослых творческих коллективов города)
|
Эстрада