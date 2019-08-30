Как отметят День города в тульских парках

Фото из архива Myslo.

(выступление детских и взрослых творческих коллективов города)

(выступление детских и взрослых творческих коллективов города)

Шоу на гироскутерах

Танцевальные мастер – классы по различным направлениям

(стилизованные конструкции в виде матрешек, выступления костюмированных артистов)

(конкурс на скоростное поедание пиццы)

21 августа, в 21:21,

21 августа, в 21:21, 11 1632 0

27 августа, в 20:08,

27 августа, в 20:08, 36 4004 3

28 августа, в 13:20,

28 августа, в 13:20, 16 5891 1

28 августа, в 19:43,

28 августа, в 19:43, 21 2880 0

Все новости сюжета