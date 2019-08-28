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Ночью у жителя Донского угнали и сожгли «пятерку»

Ночью у жителя Донского угнали и сожгли «пятерку»

Полицейские оперативно установили и задержали злоумышленников.

В полицию обратился 36-летний житель Донского. Утром он обнаружил отсутствие своего автомобиля «ВАЗ-2105», припаркованного накануне около дома. Была организована работа по розыску транспортного средства, введен план «Перехват».

Во время оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к угону причастны 24-летний житель Северо-Задонска и его приятель. Злоумышленники похитили легковушку, покатались по окрестностям, а затем сожгли её.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, подозреваемые признались в содеянном, мотивы их действий выясняются. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:39 +2
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