Итальянский режиссер снимет в Туле фильм «Селфимания»

В Туле стартуют съемки международного фильма «Селфимания». Над проектом работают команды из пяти стран: России, Италии, Испании, Португалии и Австрии.

В основе фильма семь разножанровых новелл, объединенных общей темой — невероятным влиянием феномена «селфи» на жизни людей. Каждая из новелл связана с одним из смертных грехов.



Часть фильма, съемки которого будут проходить в Туле с 31 августа по 5 сентября, является совместным проектом России и Италии. В главных ролях Алексей Воробьев, Катерина Мурино, Иева Андреевайте и Олег Тактаров.

В центре сюжета — история Яны (Иева Андреевайте), популярного travel-блогера, которая навещает свой родной город Тулу, чтобы рассказать своим подписчикам, как преобразился город за время ее отсутствия. События разворачиваются неожиданным образом после того, как Яна знакомится на вечеринке с Эмилией (Катерина Мурино), влиятельной бизнесвумен из Италии, и ее молодым человеком Георгием (Алексей Воробьев). Столкновение характеров и интересов становится испытанием для девушек.



Над фильмом работают известные продюсеры Клаудио Буччи (Италия) и Федор Крат (Россия). Режиссер картины — Франческо Коланджело, оператор — Джованни Маммолотти.



Отметим, что презентация проекта состоялась 21 мая 2019 г. на кинофестивале в Каннах.

Мировая премьера пройдет в Риме в феврале 2020 г.

Все страны-участники проекта проведут несколько совместных промо- мероприятий: вечеринки и пресс-конференции с участием съемочных команд, а также самое массовое селфи для Книги рекордов Гиннеса.



Проект реализуется при поддержке правительства Тульской области и содействии Кинокомиссии Тульской области