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В Туле промышленный альпинист упал с 10 этажа
Фото: yandex.ru/maps

В Туле промышленный альпинист упал с 10 этажа

Несчастный случай произошел во время мойки окон.

Как стало известно Myslo, днем 27 августа от дома № 96/4 на ул. Тульского Рабочего Полка в Туле в БСМП им. Д. Я. Ваныкина госпитализировали 24-летнего мужчину. Медики диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника.
 
На данный момент известно, что пострадавший работает промышленным альпинистом. Мужчина получил травму при падении с высоты 10-го этажа во время мойки окон здания.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:23 +5
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