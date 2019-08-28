В Туле промышленный альпинист упал с 10 этажа

Фото: yandex.ru/maps

Как стало известно Myslo, днем 27 августа от дома № 96/4 на ул. Тульского Рабочего Полка в Туле в БСМП им. Д. Я. Ваныкина госпитализировали 24-летнего мужчину. Медики диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника.

На данный момент известно, что пострадавший работает промышленным альпинистом. Мужчина получил травму при падении с высоты 10-го этажа во время мойки окон здания.